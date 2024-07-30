На озеленение острова Оболонский хотят израсходовать 3,8 млн гривен — Finance.ua
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На озеленение острова Оболонский хотят израсходовать 3,8 млн гривен

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На озеленение острова Оболонский хотят израсходовать 3,8 млн гривен
На озеленение острова Оболонский хотят израсходовать 3,8 млн гривен
На озеленение острова Оболонский хотят израсходовать 3,8 млн гривен.
Об этом говорится в объявлении Прозорро.Продажи.
До 31 декабря КП «Плесо» намерено купить услуги по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений на территории острова Оболонский за 3 млн 856 тыс. 400 гривен.

Для чего это

Отмечается, что речь идет о содержании территории, а также уходе за газонами, деревьями, кустарниками и цветниками.
Подрядчик будет избран по результатам аукциона, который начнется 5 августа.
Согласно тендерной документации, на обслуживание и содержание передаются зеленые насаждения на территории острова Оболонский:
  • Деревья хвойных и лиственных пород, крупномерные хвойные кусты — 607 шт.
  • Саженцы декоративно-лиственных кустов высотой более 1м — 2050 шт.
  • Саженцы хвойных (вечнозеленых) кустов — 56 шт.
  • Саженцы декоративно-лиственных кустов высотой до 1м — 3249 шт.
  • Многолетние декоративные травы и цветы — 595 шт.
  • Газон — 3,3566 га.
Кстати, территория на острове полностью обустроена. Там есть спортивная площадка, детская площадка, туалеты, также засажены деревья и клумбы.
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Ранее, 24 мая, в Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров. В конце января 2023 года мэр Киева Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.
Как говорили в КГГА, на строительство пешеходного моста бюджетных денег город не привлекает. Стройка идет за счет меценатов и Метрополии Великого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект.

Справка Finance.ua:

  • в Киеве на Оболони построили новый мост-волну длиной 164 м. Его строительство началось в конце 2020 года. Новый мост-волна на Оболони соединит набережную и парк «Наталка» с островом «Оболонский»;
По материалам:
Finance.ua
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