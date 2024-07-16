На одну ІТ-вакансию в армии претендуют 86 кандидатов — Finance.ua

На одну ІТ-вакансию в армии претендуют 86 кандидатов Сегодня 13:02

На одну ІТ-вакансию в армии претендуют 86 кандидатов

На одну ІТ-вакансию в армии обычно претендуют 86 кандидатов — подсчитало рекрутинговое агентство Lobby X для DOU: с начала полномасштабного вторжения агентство опубликовало 318 таких вакансий на своей платформе, на них получили 27 200 откликов.

Где больше всего вакансий

Самой популярной категорией стала IT Development — ​​115 вакансий.

Второе, третье и четвертое места занимают IT Support & Security (59 вакансий), IT Management & Project Management (32 вакансии) и Data & Analytics (25 вакансий) соответственно.

В настоящее время на платформе более 92 актуальных ІТ-вакансий в Силах обороны. Эта категория остается на втором месте по популярности среди откликающихся людей. Первое место занимает «Штабная работа».

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Напомним, в ноябре прошлого года Министерство обороны Украины приступило к проекту по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Первым партнером стала платформа Lobby X.

За почти два месяца через платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии.

На 31 марта рекрутинговые платформы получили почти 146 тысяч откликов на вакансии в Сила обороны.

Также недавно, Министерство обороны запустили сайт для поиска вакансий в армии , он называется «Будь собой». На сайте можно выбрать конкретное войско, специальность, звание или условия. Впрочем, условие там разрешили выбрать только одно — перевод.

Справка Finance.ua:

Зарплата военнослужащих отличается от зарплаты наемных работников, поскольку они получают ежемесячное денежное довольствие и дополнительные премии. Однако бывают случаи, когда средства на карту военных начисляют с задержкой. От чего зависит зарплата военного — рассказали здесь.

По словам замминистра обороны Юрия Джигира, на выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложено на поддержку ветеранов. Подробно о зарплатах военнослужащих читайте в статье.



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