На новую "порцию" активов супруги Медведчука почти в 740 млн грн наложили арест Сегодня 12:15 — Криминал

На новую "порцию" активов супруги Медведчука почти в 740 млн грн наложили арест

Служба безопасности Украины сообщила, что арестована новая «порция» активов жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко почти на 740 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Арест наложен на акции в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

Речь идет о корпоративных правах в АО «Эксимнефтепродукт», ЧАО «Синтез Ойл», ЧАО «Синтез Транзит», ООО «Укрлоудсистем», АО «Одеснефтепродукт», ЧАО «Черноморский топливный терминал» и ООО «Альбион Коммодитиз».

Супруга Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн грн.

Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства. Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

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Напомним, что Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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