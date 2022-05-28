На московском заводе Renault будут выпускать китайские автомобили — Finance.ua
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На московском заводе Renault будут выпускать китайские автомобили

28.05.2022, 01:03Технологии&Авто
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На бывшем заводе Renault в россии, который было решено переименовать в «Москвич», будут выпускать китайские автомобили.
Как стало известно MMR, сразу две китайские компании рассматриваются российскими властями как партнеры для работы на заводе.
О каких китайских компаниях идет речь, пока не сообщается, но ранее инсайдер сфотографировал на территории завода кроссовер Changan Uni-K. Также сообщалось, что на заводе планируется запустить производство электрического кроссовера JAC iEVS4.
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Напомним, иностранный производитель автомобилей сообщил об окончательном решении покинуть российский рынок в начале текущего месяца. Renault продала акции двух автозаводов в рф, но оставила за собой право выкупа в течение 6 лет.
Ранее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность: 100% акций ЗАО «Рено россия» будет владеть правительство столицы, а 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ».
По материалам: MMR
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