На московском заводе Renault будут выпускать китайские автомобили — Finance.ua

На московском заводе Renault будут выпускать китайские автомобили

На бывшем заводе Renault в россии, который было решено переименовать в «Москвич», будут выпускать китайские автомобили.

Как стало известно MMR, сразу две китайские компании рассматриваются российскими властями как партнеры для работы на заводе.

О каких китайских компаниях идет речь, пока не сообщается, но ранее инсайдер сфотографировал на территории завода кроссовер Changan Uni-K. Также сообщалось, что на заводе планируется запустить производство электрического кроссовера JAC iEVS4.

Напомним, иностранный производитель автомобилей сообщил об окончательном решении покинуть российский рынок в начале текущего месяца. Renault продала акции двух автозаводов в рф, но оставила за собой право выкупа в течение 6 лет.

Ранее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность: 100% акций ЗАО «Рено россия» будет владеть правительство столицы, а 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ».

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