Renault определился, кому передать долю в «АвтоВАЗе» — Finance.ua

Renault определился, кому передать долю в «АвтоВАЗе»

Французский автоконцерн Renault передаст свою 68% долю в капитале «АвтоВАЗа» в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» с опционом на выкуп в течение следующих 5-6 лет.

Об этом сообщил глава Минпромторга рф Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Часть в московском автозаводе ЗАО «Рено Россия» французы передадут городу москва.

Renault из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в россии принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» (московский автозавод ЗАО «Рено Россия» — ред). «Автофрамоса» — москве как субъекту. Что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который возьмет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", — сказал Мантуров.

Renault сейчас владеет 68% акций «АвтоВАЗа» через «Лада Авто Холдинг», в котором 32% — в госкорпорации «Ростех».

Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-х годов как совместное предприятие «Автофрамос» и позднее переименованное в «Рено Россия», к концу 2012 года была доведена до 100%.

По словам министра, ожидается, что передача части в «АвтоВАЗе» французским концерном «будет условно соглашением «за рубль».

«Но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого Renault могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы будем в этот период осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости», — уточнил Мантуров.

Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале «АвтоВАЗа» не велось.

Комментируя предстоящее соглашение по передаче французским концерном контрольной доли в российском автопроизводителе, Мантуров добавил: «Покупать или тем более национализировать не входит в наши планы. Но если компания сегодня не имеет возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно пребывать в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу».

Говоря о том, что будет с производственными процессами на «АвтоВАЗе», Мантуров заявил: «Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в конце концов сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов, в первую очередь, на российские».

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