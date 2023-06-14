На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке — Finance.ua
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На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке

Валюта
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На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке
На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке
На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе предложение долларов значительно выросло. Это привело к сокращению Национальным банком продаж валюты из резервов.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.
«Заметное увеличение предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее на прошлой неделе обусловило сокращение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 258 млн долларов США (по сравнению с 457 млн долларов неделей ранее)», — сказано в сообщении.
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По его словам, объем международных резервов остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.
По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 4%.

Справка Finance.ua:

  • в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU отмечалось, что несмотря на развертывание экологической катастрофы, валютный рынок почти не реагировал на новости: курс гривны остается крепким с незначительными колебаниями;
  • по прогнозу начальника департамента казначейства «Глобус Банка» Тараса Лесового, в период с 12 по 18 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет находиться в пределах 37−38 грн за доллар, 40−41 грн за евро;
  • в Государственной таможенной службе заявляют, что официальный курс доллара США, установленный на уровне 36,57 грн/долл., приводит к недопоступлениям таможенных платежей.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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