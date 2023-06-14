На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке — Finance.ua

На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке Сегодня 21:02 — Валюта

На межбанке значительно выросло предложение долларов: член Совета НБУ рассказал о ситуации на валютном рынке

На межбанковском валютном рынке на прошлой неделе предложение долларов значительно выросло. Это привело к сокращению Национальным банком продаж валюты из резервов.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

«Заметное увеличение предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков на фоне постоянного спроса на нее на прошлой неделе обусловило сокращение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 258 млн долларов США (по сравнению с 457 млн долларов неделей ранее)», — сказано в сообщении.

По его словам, объем международных резервов остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.

По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили 37,3 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 4%.

Справка Finance.ua:

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