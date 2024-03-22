На Луне планируют построить железную дорогу, ее концепт уже в разработке — Finance.ua

На Луне планируют построить железную дорогу, ее концепт уже в разработке Сегодня 23:52 — Технологии&Авто

На Луне планируют построить железную дорогу, ее концепт уже в разработке

Агентство DARPA, являющееся частью Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США, поддерживает разработку концепции «лунной железной дороги» компанией Northrop Grumman. Об этом сообщает Northrop Grumman.

Предлагаемая сеть лунных железных дорог могла бы предназначаться для перевозки людей, грузов и ресурсов по поверхности Луны и способствовать развитию космической экономики. Northrop Grumman была выбрана среди 14 компаний для участия в 10-летнем исследовании возможностей лунной архитектуры DARPA.

Целью программы LunA-10 является ускорение ключевых технологий, которые могут быть использованы в правительственной и коммерческой космической отрасли, а также стимулировать экономическую активность на Луне.

Исследование компании Northrop Grumman будет включать определение необходимых ресурсов и интерфейсов для построения лунной железнодорожной сети, а также определение рисков и прототипов, демонстраций и анализа полностью функционирующей концептуального дизайна и архитектуры системы лунной железной дороги.

Однако финансовые детали по проекту не были предоставлены. Ориентировочная сумма финансирования, предоставленная DARPA, составляет максимум $1 000 000. Компании, отобранные для участия в программе LunA-10, будут сотрудничать на весенней встрече в рамках консорциума Lunar Surface Innovation Consortium и предоставят окончательные отчеты, опубликованные в июне.

Build Portal По материалам:

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