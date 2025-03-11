На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур — Finance.ua

На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур Сегодня 19:15 — Казна и Политика

На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур

В пяти крупнейших пунктах пропуска в течение марта разделят запись в єЧерга для порожнего и груженого транспорта.

Об этом сообщило в Фейсбуке Министерство развития громад и территорий, передает Укринформ.

«Для обеспечения более прогнозируемого времени пересечения границы в рамках системы єЧерга запускаем запись в отдельные очереди для порожних грузовиков массой более 7,5 тонны. Такая запись будет открыта на пяти крупнейших пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Запись в новые типы очередей постепенно в течение марта будет открыта в следующих пунктах пропуска: Ужгород — Вышнее Немецкое (Словакия), Краковец — Корчова (Польша), Шегини — Медыка (Польша), Рава-Русская — Гребенное (Польша), Чоп — Захонь (Венгрия).

Таким образом, грузовики, которые перевозят товары и едут порожними, будут записывать в разные очереди. Это решение должно обеспечить более прогнозируемое время пересечения границы для транспорта с грузом.

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В Минразвития обращают внимание, что автомобили, которые перевозят товары с особым режимом хранения и забирают груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очередь для груженых. Тогда єЧерга верифицирует соответствующий код груза, и очередь будет сохранена.

Напомним, с 11 марта система электронной регистрации для пересечения границы єЧерга работает для грузовиков массой от 3,5 т.

Укрінформ По материалам:

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