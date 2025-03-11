На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур — Finance.ua
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На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур

Казна и Политика
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На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур
На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур
В пяти крупнейших пунктах пропуска в течение марта разделят запись в єЧерга для порожнего и груженого транспорта.
Об этом сообщило в Фейсбуке Министерство развития громад и территорий, передает Укринформ.
«Для обеспечения более прогнозируемого времени пересечения границы в рамках системы єЧерга запускаем запись в отдельные очереди для порожних грузовиков массой более 7,5 тонны. Такая запись будет открыта на пяти крупнейших пунктах пропуска», — говорится в сообщении.
На крупнейших пунктах пропуска введут отдельную запись в єЧергу для порожних фур
Запись в новые типы очередей постепенно в течение марта будет открыта в следующих пунктах пропуска: Ужгород — Вышнее Немецкое (Словакия), Краковец — Корчова (Польша), Шегини — Медыка (Польша), Рава-Русская — Гребенное (Польша), Чоп — Захонь (Венгрия).
Таким образом, грузовики, которые перевозят товары и едут порожними, будут записывать в разные очереди. Это решение должно обеспечить более прогнозируемое время пересечения границы для транспорта с грузом.
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В Минразвития обращают внимание, что автомобили, которые перевозят товары с особым режимом хранения и забирают груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очередь для груженых. Тогда єЧерга верифицирует соответствующий код груза, и очередь будет сохранена.
Напомним, с 11 марта система электронной регистрации для пересечения границы єЧерга работает для грузовиков массой от 3,5 т.
По материалам:
Укрінформ
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