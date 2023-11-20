На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами — Finance.ua

На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами Сегодня 12:17 — Энергетика

На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами

«Укргаздобыча» открыла перспективную залежь газа на месторождении в Карпатах, которое считалось истощенным.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При испытании скважины получен приток газа с дебитом более 200 000 кубометров в сутки.

Согласно сообщению, разведывательная скважина дала самый высокий за последние 20 лет показатель УГО для месторождений Западного региона.

Новую скважину глубиной 1600 м команда «Укрбургаза» пробурила с целью разведки истощенного месторождения.

Отмечается, что рекордные показатели газодобычи достигли благодаря современным технологиям, в частности буровому станку «Иван Богун».

В «Укргаздобыче» сообщили, что Западный регион обладает большим потенциалом для открытия новых залежей углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран.

Сейчас специалисты «Львовгаздобычи» работают над расширением технологических возможностей наземной инфраструктуры для увеличения производительности скважины.

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