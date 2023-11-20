На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами — Finance.ua
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На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами

Энергетика
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На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами
На истощенном месторождении газа в Карпатах открыли новую залежь с рекордными объемами
«Укргаздобыча» открыла перспективную залежь газа на месторождении в Карпатах, которое считалось истощенным.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
При испытании скважины получен приток газа с дебитом более 200 000 кубометров в сутки.
Согласно сообщению, разведывательная скважина дала самый высокий за последние 20 лет показатель УГО для месторождений Западного региона.
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Новую скважину глубиной 1600 м команда «Укрбургаза» пробурила с целью разведки истощенного месторождения.
Отмечается, что рекордные показатели газодобычи достигли благодаря современным технологиям, в частности буровому станку «Иван Богун».
В «Укргаздобыче» сообщили, что Западный регион обладает большим потенциалом для открытия новых залежей углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран.
Сейчас специалисты «Львовгаздобычи» работают над расширением технологических возможностей наземной инфраструктуры для увеличения производительности скважины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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