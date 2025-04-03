На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска — Finance.ua

На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска Сегодня 08:12

На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска

Открытие нового КПП «Великая Паладь — Нодьгодош» на венгерской границе было анонсировано на 8 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.

«Открытие международного перехода „Великая Паладь — Нодьгодош“ запланировано на 8 апреля с.г. с участием высокопоставленных лиц Украины и Венгрии», — говорится в сообщении.

Функционирование пункта пропуска оживит трансграничные и культурные связи, в целом эффективно повлияет на евроинтеграцию Украины.

Со своей стороны, и.о. начальника Закарпатской таможни Илья Нижников проинформировал главу Генконсульства Венгерской Республики Йожефа Бачкаи, что в таможенной службе внедрен системный, комплексный подход по противодействию контрабанде и коррупции.

Речь также шла о запуске в пгт Батево и с. Батрадь индустриального парка — ООО БФ «Терминал», где в ближайшее время будут в больших объемах производить фанеры, деревянные плиты, панели и шпон с последующим экспортом продукции в страны Евросоюза через Венгрию. Поэтому на автомобильные пункты пропуска, предусмотренные для грузового движения, ожидается погрузка крупногабаритных транспортных средств.

Читайте также Глава МИД Венгрии назвал причину блокирования вступления Украины в ЕС

Также Нижников отметил, что благодаря подписанному между Гостаможслужбой Украины и Таможенной и финансовой охраной Венгерской Республики Меморандуму о введении Системы раннего сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-венгерской границе все пункты пропуска на этом участке границы работают слаженно и ритмично.

В конце встречи стороны договорились активно коммуницировать, оперативно реагировать на проблемные вопросы и искать пути их решения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.