На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска — Finance.ua
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На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска

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На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
На границе с Венгрией откроют новый пункт пропуска
Открытие нового КПП «Великая Паладь — Нодьгодош» на венгерской границе было анонсировано на 8 апреля.
Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской таможни.
«Открытие международного перехода „Великая Паладь — Нодьгодош“ запланировано на 8 апреля с.г. с участием высокопоставленных лиц Украины и Венгрии», — говорится в сообщении.
Функционирование пункта пропуска оживит трансграничные и культурные связи, в целом эффективно повлияет на евроинтеграцию Украины.
Со своей стороны, и.о. начальника Закарпатской таможни Илья Нижников проинформировал главу Генконсульства Венгерской Республики Йожефа Бачкаи, что в таможенной службе внедрен системный, комплексный подход по противодействию контрабанде и коррупции.
Речь также шла о запуске в пгт Батево и с. Батрадь индустриального парка — ООО БФ «Терминал», где в ближайшее время будут в больших объемах производить фанеры, деревянные плиты, панели и шпон с последующим экспортом продукции в страны Евросоюза через Венгрию. Поэтому на автомобильные пункты пропуска, предусмотренные для грузового движения, ожидается погрузка крупногабаритных транспортных средств.
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Также Нижников отметил, что благодаря подписанному между Гостаможслужбой Украины и Таможенной и финансовой охраной Венгерской Республики Меморандуму о введении Системы раннего сообщения о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-венгерской границе все пункты пропуска на этом участке границы работают слаженно и ритмично.
В конце встречи стороны договорились активно коммуницировать, оперативно реагировать на проблемные вопросы и искать пути их решения.
По материалам:
Finance.ua
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