На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности — Finance.ua
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На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности

Финтех и Карты
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На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности
На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности
В Киеве во время престижной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определили победителя в номинации «Лучшая программа лояльности».
В этом году за награду боролись семь компаний. Победителем стала NovaPay и ее выгода по оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay.
Их программа лояльности позволяет клиентам экономить до 20% при оплате за посылки Новой почты в мобильном приложении. Ежемесячно можно оплатить 6 посылок с выгодой (максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн. — ред.). При оплате выгода мгновенно залетит на карту NovaPay. Также можно оплатить посылки за близких.
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Второе место занял Moneyveo. Программа лояльности «Кешбэк от Moneyveo» — уникальная система поощрений, сочетающая прозрачность, удобство и персонализацию. Клиенты получают кешбэк до 15% в виде баллов за оплату кредитов и выполнение задач в сервисе. Эти баллы можно использовать для снижения ставки или повышения уровня лояльности.
«Бронза» в активе CreditPlus (ООО «АВЕНТУС УКРАИНА») и их программа лояльности CreditPlus и программа «Приведи друга».
Так, в ней клиент продвигается по ступенчатой ​​системе, где за определенное количество закрытых кредитов повышается его скидка на повторный кредит. Программа «Приведи друга» позволяет клиенту и новому пользователю, который впервые оформил кредит в CreditPlus по пригласительной ссылке, получить пополнение мобильных счетов.
Четвертую и пятую ступеньки замыкают ClickCredit и Credit 7.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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