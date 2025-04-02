На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности — Finance.ua

На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности Сегодня 15:30 — Финтех и Карты

На FinAwards 2025 определили лучшую программу лояльности

Лучшая программа лояльности». В Киеве во время престижной премии FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», определили победителя в номинации «».

NovaPay и ее В этом году за награду боролись семь компаний. Победителем сталаи ее выгода по оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay

Их программа лояльности позволяет клиентам экономить до 20% при оплате за посылки Новой почты в мобильном приложении. Ежемесячно можно оплатить 6 посылок с выгодой (максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн. — ред.). При оплате выгода мгновенно залетит на карту NovaPay. Также можно оплатить посылки за близких.

Moneyveo. Программа лояльности « Второе место занял. Программа лояльности « Кешбэк от Moneyveo » — уникальная система поощрений, сочетающая прозрачность, удобство и персонализацию. Клиенты получают кешбэк до 15% в виде баллов за оплату кредитов и выполнение задач в сервисе. Эти баллы можно использовать для снижения ставки или повышения уровня лояльности.

Так, в ней клиент продвигается по ступенчатой ​​системе, где за определенное количество закрытых кредитов повышается его скидка на повторный кредит. Программа «Приведи друга» позволяет клиенту и новому пользователю, который впервые оформил кредит в CreditPlus по пригласительной ссылке, получить пополнение мобильных счетов.

Четвертую и пятую ступеньки замыкают ClickCredit и Credit 7.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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