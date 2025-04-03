На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы — Finance.ua

На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы Сегодня 15:45

На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы

28 марта в Киеве состоялась ежегодная премия FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

В этом году победителей определяли по 35 номинациям в рамках конкурса и трем вне его. Одной из номинаций было «Лучшее инвестиционное предложение в классические активы».

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По итогам голосования, первую позицию получила ICU и их выгода при оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay.

«Серебро» досталось NovaPay и их корпоративным облигациям. Третье место в активе «Ощадбанк» и «Сбалансированном портфеле иностранных/украинских активов».

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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