На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы — Finance.ua
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На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы

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На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы
На FinAwards 2025 наградили лучшее инвестиционное предложение в классические активы
28 марта в Киеве состоялась ежегодная премия FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
В этом году победителей определяли по 35 номинациям в рамках конкурса и трем вне его. Одной из номинаций было «Лучшее инвестиционное предложение в классические активы».
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По итогам голосования, первую позицию получила ICU и их выгода при оплате посылок Новой почты в приложении NovaPay.
«Серебро» досталось NovaPay и их корпоративным облигациям. Третье место в активе «Ощадбанк» и «Сбалансированном портфеле иностранных/украинских активов».

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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