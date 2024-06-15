На Fin Blogger Award выбрали лучший финансовый блог об инвестициях для женщин — Finance.ua
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На Fin Blogger Award выбрали лучший финансовый блог об инвестициях для женщин

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На Fin Blogger Award выбрали лучший финансовый блог об инвестициях для женщин
На Fin Blogger Award выбрали лучший финансовый блог об инвестициях для женщин
12 июня в Киеве состоялась вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, Минфин и Биржевой университет.
Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.
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Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.
В ходе события был назван и победитель в номинации «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях».
Почему это важно? Развитие финансовой грамотности у женщин позволяет принимать обоснованные финансовые решения, экономить и приумножать средства, использовать деньги как инструмент для достижения своих целей. И главное — у кого учиться? Ответ на этот вопрос и искали на Fin Blogger Award 2024.
Среди всех номинантов, а их в этом году было 15, награду «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях» получила Дарина Совенко — предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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