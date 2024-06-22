На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото) — Finance.ua

На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото) Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото), Фото: Suzuki

Новый Suzuki Vitara 2024 года поступил в производство и выходит на европейский рынок. Кроссовер отныне предлагают исключительно в электрифицированных версиях.

Подробности новинки раскрыты на официальном сайте Suzuki.

Кроссовер уже доступен в Венгрии, ведь там модель производят. Цена Suzuki Vitara 2024 года составляет от 7,79 до 11,89 млн форинтов (19 700 — 30 тыс. евро). Также объявлена ​​стоимость модели в Испании — от 24 500 до 33 600 евро.

Фото: Suzuki

Базовая комплектация Suzuki Vitara расширена — диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, датчики света и дождя. Топовый вариант добавляет парктроник и камеру заднего вида.

Обязательны для всех Suzuki Vitara 2024 адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержание в полосе движения, контроль «слепых» зон и усталости водителя.

Новый Suzuki Vitara 2024 узнается по измененной передней части. В салоне заменили циферблаты приборов и установили новую мультимедийную систему с увеличенным 9-дюймовым тачскрином.

Фото: Suzuki

Базовый кроссовер Suzuki Vitara оснащен 1,4-литровой 129-сильной турбочетверкой с «мягкой» гибридной установкой.

Появился и полноценный гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 116 л.с., расходующий в среднем 5 л/100 км. По-прежнему доступны версии с передним или полным приводом.

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Фокус По материалам:

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