На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото) — Finance.ua
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На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото)

Технологии&Авто
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На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото)
На европейский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2024 (фото), Фото: Suzuki
Новый Suzuki Vitara 2024 года поступил в производство и выходит на европейский рынок. Кроссовер отныне предлагают исключительно в электрифицированных версиях.
Подробности новинки раскрыты на официальном сайте Suzuki.
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Кроссовер уже доступен в Венгрии, ведь там модель производят. Цена Suzuki Vitara 2024 года составляет от 7,79 до 11,89 млн форинтов (19 700 — 30 тыс. евро). Также объявлена ​​стоимость модели в Испании — от 24 500 до 33 600 евро.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Базовая комплектация Suzuki Vitara расширена — диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, датчики света и дождя. Топовый вариант добавляет парктроник и камеру заднего вида.
Обязательны для всех Suzuki Vitara 2024 адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержание в полосе движения, контроль «слепых» зон и усталости водителя.
Новый Suzuki Vitara 2024 узнается по измененной передней части. В салоне заменили циферблаты приборов и установили новую мультимедийную систему с увеличенным 9-дюймовым тачскрином.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Базовый кроссовер Suzuki Vitara оснащен 1,4-литровой 129-сильной турбочетверкой с «мягкой» гибридной установкой.
Появился и полноценный гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором общей мощностью 116 л.с., расходующий в среднем 5 л/100 км. По-прежнему доступны версии с передним или полным приводом.
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По материалам:
Фокус
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