Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото) — Finance.ua

Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото) Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото), Фото: Chery

Опубликованы официальные фото Chery Tiggo 8 второго поколения. Кроссовер выйдет на рынок в августе или сентябре этого года.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Chery Tiggo 8L (именно так назвали модель, ведь первое время ее будут выпускать параллельно с предшественником) сохраняет знакомый дизайн с широкой радиаторной решеткой и раскосыми фарами, однако стал более обтекаемым. Его силуэт более стремительный, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же кроссовер подрос.

Фото: Chery

Размеры Chery Tiggo 8L:

длина — 4795 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1741 мм;

колесная база — 2770 мм.

Салон Chery Tiggo 8L пока не показали, однако отметили, что модель будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. На передней панели будут установлены два дисплея.

Кроссовер Chery Tiggo 8L сохранит 2,0-литровый турбомотор, однако его отдача вырастет до 251 л.с. и 390 Н∙м. В то же время средний расход топлива снизят до 7,8 л/100 км с передним приводом и 8,5 л/100 км — с полным. Позже появится гибридная версия модели мощностью 350 сил, способная проехать 80 км на электротяге.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.