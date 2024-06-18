Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото) — Finance.ua
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Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото)

Технологии&Авто
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Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото)
Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото), Фото: Chery
Опубликованы официальные фото Chery Tiggo 8 второго поколения. Кроссовер выйдет на рынок в августе или сентябре этого года.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Chery Tiggo 8L (именно так назвали модель, ведь первое время ее будут выпускать параллельно с предшественником) сохраняет знакомый дизайн с широкой радиаторной решеткой и раскосыми фарами, однако стал более обтекаемым. Его силуэт более стремительный, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же кроссовер подрос.
Фото: Chery
Фото: Chery
Размеры Chery Tiggo 8L:
  • длина — 4795 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1741 мм;
  • колесная база — 2770 мм.
Салон Chery Tiggo 8L пока не показали, однако отметили, что модель будут предлагать в версиях на 5 и 7 мест. На передней панели будут установлены два дисплея.
Кроссовер Chery Tiggo 8L сохранит 2,0-литровый турбомотор, однако его отдача вырастет до 251 л.с. и 390 Н∙м. В то же время средний расход топлива снизят до 7,8 л/100 км с передним приводом и 8,5 л/100 км — с полным. Позже появится гибридная версия модели мощностью 350 сил, способная проехать 80 км на электротяге.
По материалам:
Фокус
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