На единый налог в 2% сможет перейти любая компания: в Раде приняли законопроект — Finance.ua

На единый налог в 2% сможет перейти любая компания: в Раде приняли законопроект

Вчера 18:00 — Личные финансы

Верховная Рада приняла законопроект № 7234 , который снимает ограничения для единого налога третьей группы. Компании с любым оборотом смогут платить налог в размере всего 2% от своего оборота.

Об этом в своем Telegram -канале написал глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

«№ 7234 об администрировании отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения, которое, среди прочего, предусматривает снятие ограничений по объемам дохода как основания для регистрации плательщиком единого налога третьей группы по ставке 2%», — сообщил нардеп.

Также предусматривается освобождение от налогообложения таможенными платежами операций по ввозу товаров, конечными получателями которых правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования.

«Сейчас упрощенная система обложения значительно расширена. Третья группа, на которой могли находиться только физические лица и юридические лица с наемными работниками не более 20 человек и с ограниченным объемом реализации в год в 7 миллионов, без ограничения количества нанятых. И до сих пор было ограничение по предельному объему в 10 миллиардов годовых. Сегодня снято даже это ограничение для того, чтобы все производственные предприятия, торговые сети могли переходить на 3-ю группу с уплатой налога 2% с оборота», — комментирует принятие законопроекта народная депутатка из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина.

По ее словам, при этом приостанавливается регистрация всех налогоплательщиков, которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

«Сейчас все направлено на то, чтобы упростить отчетность, методику исчисления налога, и к этому подведено большое количество норм. Это касается, к примеру, таможенных процедур. 1-3 группа упрощенной системы налогообложения сейчас освобождается при ввозе товаров на таможенную территорию Украины от НДС, акциза, ввозной пошлины и происходит декларирование только по предварительной декларации. Это упрощенная декларация, которая составляется для ввоза товара», — добавила депутат.

Ранее Верховная Рада разрешила крупному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения на время военного положения и платить всего 2% от оборота.

Единственным ограничением, которое оставалось для такого перехода, был лимит оборота не более 10 миллиардов гривен. Упрощенный режим не распространяется на производство и сбыт подакцизных товаров и игорный бизнес.

Справка Finance.ua:

ранее стало известно, что процесс принятия заявок о переходе на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% будет продолжаться после 1 апреля;

заявку можно заполнить онлайн через электронный кабинет налогоплательщика. Форму заявления о праве на применение упрощенной системы налогообложения можно найти в меню «Ввод отчетности» по идентификатору J/F0102003



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