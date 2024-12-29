На что жалуется бизнес — исследование Офиса эффективного регулирования BRDO Сегодня 14:17 — Личные финансы

На что жалуется бизнес — исследование Офиса эффективного регулирования BRDO

Основным препятствием для бизнеса в Украине остается военное положение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Офисом эффективного регулирования BRDO.

Особый режим военного положения в Украине назвали главной проблемы более 60% опрошенных.

На втором и третьем местах среди препятствий для предпринимателей — несовершенное законодательство в определенной сфере (56,3%) и несовершенная фискальная политика (45,5%).

Также респонденты указывали такие проблемы: политическая нестабильность, недостаточность квалифицированного персонала, большое количество разрешений, которые нужно получать, и отсутствие достаточного капитала.

Если говорить о способе ведения предпринимательской деятельности, то исследование подробно рассмотрело жалобы от ФЛП и юрлиц. И вот что они чаще всего называют проблемами для бизнеса:

ФЛПы:

▪️ 17% - злоупотребления представителей власти;

▪️ 16,4% - проверки со стороны налоговой;

▪️ 16,1% — несправедливые решения при закупках; отказ от бронирования призывников от призыва;

▪️ 15,1% - задержка с логистикой на границе;

▪️ 14,7% - блокировка налоговых накладных;

▪️ 14,1% - проверки бизнеса со стороны других органов власти.

Только 14% ФЛП не сталкивались с проблемами или препятствиями.

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Юридические лица:

▪️ 64,9% - блокирование налоговых накладных;

▪️ 31,4% - задержка с логистикой на границе (очереди на таможне);

▪️ 28,3% - злоупотребления представителей власти;

▪️ 22,6% — несправедливые решения при закупках;

▪️ 20% - проверки со стороны налоговой;

▪️ 19,9% - вымогание переплат для выполнения плана; проблемы с бронированием работников.

При этом 14,1% юрлиц не сталкивались с проблемами или препятствиями.

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