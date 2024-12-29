На что жалуется бизнес — исследование Офиса эффективного регулирования BRDO
Основным препятствием для бизнеса в Украине остается военное положение.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Офисом эффективного регулирования BRDO.
Особый режим военного положения в Украине назвали главной проблемы более 60% опрошенных.
На втором и третьем местах среди препятствий для предпринимателей — несовершенное законодательство в определенной сфере (56,3%) и несовершенная фискальная политика (45,5%).
Также респонденты указывали такие проблемы: политическая нестабильность, недостаточность квалифицированного персонала, большое количество разрешений, которые нужно получать, и отсутствие достаточного капитала.
Если говорить о способе ведения предпринимательской деятельности, то исследование подробно рассмотрело жалобы от ФЛП и юрлиц. И вот что они чаще всего называют проблемами для бизнеса:
ФЛПы:
▪️ 17% - злоупотребления представителей власти;
▪️ 16,4% - проверки со стороны налоговой;
▪️ 16,1% — несправедливые решения при закупках; отказ от бронирования призывников от призыва;
▪️ 15,1% - задержка с логистикой на границе;
▪️ 14,7% - блокировка налоговых накладных;
▪️ 14,1% - проверки бизнеса со стороны других органов власти.
Только 14% ФЛП не сталкивались с проблемами или препятствиями.
Юридические лица:
▪️ 64,9% - блокирование налоговых накладных;
▪️ 31,4% - задержка с логистикой на границе (очереди на таможне);
▪️ 28,3% - злоупотребления представителей власти;
▪️ 22,6% — несправедливые решения при закупках;
▪️ 20% - проверки со стороны налоговой;
▪️ 19,9% - вымогание переплат для выполнения плана; проблемы с бронированием работников.
При этом 14,1% юрлиц не сталкивались с проблемами или препятствиями.
Поделиться новостью