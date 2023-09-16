Украинцы назвали главное препятствие для предпринимательства — опрос Сегодня 07:08 — Личные финансы

Украинцы назвали главное препятствие для предпринимательства — опрос

Коррупция воспринимается украинцами как самое большое препятствие для развития предпринимательства в стране — об этом заявили 47% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время 37% опрошенных назвали наибольшим препятствием разрушения, нанесенные войной, 36% - неадекватную систему налогового администрирования и контроля, 36% - слабую поддержку со стороны государства.

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«Показательно, что проблемы, напрямую зависящие от качества государственного управления, занимают три из четырех первых позиций, которые, по мнению украинцев, мешают развитию предпринимательства.

В то же время следующими за негативным влиянием на предпринимательство идут отток специалистов и предпринимателей за границу (29%) и отток работников за границу (28%)", — говорится в сообщении.

При этом коррупция как препятствие для предпринимательства несколько чаще упоминалась на востоке (55%) и реже на западе (43%) страны. Так же с запада (30%) к востоку (43%) заметно возрастает критическое отношение к налоговому контролю.

«Респонденты восточных (40%) и южных областей (33%) чаще упоминали об оттоке специалистов и предпринимателей за границу, чем в западных (22%) и центральных регионах (27%), которые меньше пострадали от военных действий. Такая же ситуация сложилась и с оттоком работников: об этом чаще упоминали на востоке (37%) и на юге страны (31%), чем на западе (25%) и в центре (24%)», — свидетельствуют результаты опроса.

Также авторы опроса отмечают, что в обществе царит недоверие к украинским агентам послевоенного экономического и инфраструктурного восстановления.

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Так, в июле 2023 года только 17,5% опрошенных согласились с мнением, что государственные украинские компании и банки могут эффективно и без коррупции осуществить послевоенное восстановление страны.

Уровень доверия к украинским частным компаниям и банкам еще ниже — 8%.

«Сейчас самые большие, однако такие же невысокие показатели доверия имеют крупные западные компании и банки (28%) и международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк (19%).

Наименьшее доверие имеют крупные незападные компании и банки (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия) — всего 3% респондентов", — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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