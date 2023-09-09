Украина проигрывает европейским странам относительно уровня коррупции, но бюрократия и ставки налогообложения меньше (исследование) — Finance.ua
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Украина проигрывает европейским странам относительно уровня коррупции, но бюрократия и ставки налогообложения меньше (исследование)

Личные финансы
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Украина очень проигрывает европейским странам в уровне коррупции, однако в отношении бюрократии и ставок налогообложения, дома, по мнению большинства, более благоприятный климат, чем в Европе.
Об этом говорится в исследовании группы Рейтинг.
84% считают, что в Украине уровень коррупции выше, чем в Европе (3%). В то же время уровень бюрократии выше в Европе (50%), чем в Украине (25%).
Также, по мнению опрошенных, уровень налогообложения в Европе выше (59%), чем в Украине (16%). Однако по уровню экономической свободы Украина (25%) уступает Европе (52%), как и по уровню доходов (3% против 87%).
Корреляционный анализ показал, что существует связь между ответами на вопросы о доходах и экономической свободе (r=0.41** - чем выше экономическая свобода, тем выше доходы), а уровень бюрократии связан со ставкой налогообложения (r=0.34** - чем больше бюрократия, тем выше налоги). Также оценка высокого уровня бюрократии в стране пребывания напрямую связана с оценкой государственных и финансовых онлайн услуг, которые значительно хуже в Европе по сравнению с Украиной. Самими высокими бюрократия и налоги считаются в странах Западной Европы.
Кроме того есть отрицательная корреляция вопроса о коррупции и доходах (r=-0.32** - чем выше коррупция, тем ниже доходы или чем выше коррупция, тем ниже экономическая свобода (r=-0.21**). Это как раз то, в чем Украина проигрывает Европе и это напрямую связано с коррупцией, потому что там, где она есть, нет ни хороших доходов для большинства, ни экономической свободы, потому что экономические возможности предоставляются через коррупционные схемы.
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4% украинцев давали взятку должностному лицу в стране пребывания. Столько же отказались отвечать. Чаще всего это было в странах Южной Европы.
По сравнению с Украиной, по вопросам коррупции европейские страны выглядят привлекательно: только 5% считают, что в стране пребывания присутствует высокий уровень коррупции, 24% - средний, тогда как в Украине — это 79% и 18% соответственно.
В то же время те украинцы, которые давали взятку в стране пребывания, оценивают уровень коррупции в Европе выше — 45% (средний или высокий уровень); среди тех, кто не давал, таких только 27%. Наиболее коррупционными оказались страны Южной (38% считают, что коррупция присутствует на среднем или высоком уровне) и Восточной Европы (35%), самый низкий уровень — в Западной (14%) и Северной Европе (14%).

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По материалам:
Finance.ua
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