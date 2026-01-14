На что украинцы планируют тратить средства в 2026 году — результаты опроса
В начале года украинцев спросили о финансовых планах и личных приоритетах на 2026 год. Как выяснилось, около половины украинцев не планируют значительных расходов в 2026 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, проведенного в официальном канале сервиса в Украине. В исследовании приняли участие более 40 тысяч пользователей.
Результаты показали, что 22% респондентов намерены больше экономить, чем тратить, а еще 28% вовсе не планируют инвестиции.
В то же время, часть опрошенных все же закладывает средства на отдельные направления: 16% планируют расходы на здоровье и спорт, а 12% — на отдых или хобби.
На что будут тратить деньги
Ответы на вопрос «На что вы прежде всего планируете большие расходы или инвестиции в 2026 году?» распределились так:
- не планирую инвестировать — 28%;
- планирую больше откладывать, а не тратить — 22%;
- здоровье и спорт — 16%;
- отдых и/или хобби — 12%;
- крупные покупки (жилье или ремонт, авто, гаджеты
и т. п.) — 9%;
- образование и саморазвитие — 8%;
- больше донатить или приобщаться к социальным проектам — 3%;
- инвестиции в собственное дело или проект — 2%.
Помимо финансовых планов, украинцы поделились и личными обещаниями на 2026 год. Наибольшая доля респондентов — 44% - отметила, что не дает себе никаких обещаний. В то же время 26% планируют больше внимания уделять физическому и ментальному здоровью, а 8% чаще проводить время с семьей и друзьями.
Ответы на вопрос «Какое главное обещание вы даете себе на 2026 год?» были следующие:
- не даю себе обещаний — 44%;
- больше заниматься физическим и ментальным здоровьем — 26%;
- уделять больше времени семье и друзьям — 8%;
- больше учиться и овладевать новыми навыками или профессией — 6%;
- отказаться от вредной привычки — 6%;
- наладить финансовую дисциплину — 5%;
- сменить работу — 3%;
- начать собственное дело — 2%.
Ранее мы сообщали, что начало года — это удачный момент, чтобы пересмотреть свои финансы и определить ориентиры на будущее. Без резких решений и лишнего давления на себя сейчас можно заложить основу финансовой стабильности на весь год. Вот три шага, которые помогут держать деньги под контролем.
