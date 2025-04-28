На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита

Кредит&Депозит
11
На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита
На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита
Потребительский кредит — предоставление денежных средств кредитодателем (банком или другим финансовым учреждением) частному лицу на его личные нужды. К потребительским кредитам относятся также рассрочки. Этот вид кредитования позволяет немедленно получить желаемую вещь, а выплату средств за нее отсрочить, вместе с тем разбив их на несколько относительно небольших платежей.
Об этом говорится в статье Finance.ua Потребительский кредит: как выбрать самые выгодные условия и на что обращать внимание.
Преимущество потребительского кредита состоит в том, что он предполагает минимальные формальности при заключении договора с финансовым учреждением. К тому же потребительский кредит не требует обеспечения в виде залога или поручителей. Его выдают под «честное слово», то есть под расписку клиента, проверив только его платежеспособность и кредитную историю.

На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита

Прежде всего следует понимать, что потребительский кредит включает в себя определенные условия. Главное из них — возврат заемных средств тому, кто их предоставил. Плюс, конечно, проценты и часто комиссии или другие платежи — кредитодатель должен заработать что-то на предоставлении кредита.
При получении кредита заключается контракт, при котором непременно обязаны быть прописаны суммы кредита; срок, на который его предоставляют; порядок погашения; проценты по кредиту и штрафные санкции за нарушение сроков выплаты. Могут быть и другие условия, однако вышеперечисленное — главное, на что нужно обязательно обращать внимание.
Перед тем как подписывать договор, посчитайте проценты, которые вы оплатите за кредитные средства. Еще один немаловажный момент — уточните, возможно ли досрочное погашение кредита. Большинство банков это разрешают. Уточните этот момент. Также обратите внимание на наличие или отсутствие комиссии по предоставлению кредита и других дополнительных платежей.
Такова теория. На первый взгляд, условия потребительского кредитования схожи у большинства банков, и на практике между ними есть разница.
Читайте также
Эта разница может оказать существенное влияние на итоговую цену кредита. Например, иногда банки выдают заем под 0%. Это не обман, такие кредиты действительно существуют, и это очень выгодно заемщику. Или банк может выдать своему постоянному клиенту кредит со льготной процентной ставкой. В случае рассрочки часть процентного долга может погашаться на счет скидки, предоставляемой торговой компанией.
Могут быть и другие заманчивые предложения. Но внимательно читайте условия договора. Поскольку не исключена ситуация, когда заявленная нулевая процентная ставка компенсируется банком за счет других финансовых условий и расходов, связанных с кредитом. К примеру, могут быть установлены комиссии за оформление кредита либо страховые взносы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems