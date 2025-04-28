На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита — Finance.ua

На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита Сегодня 19:01 — Кредит&Депозит

На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита

Потребительский кредит — предоставление денежных средств кредитодателем (банком или другим финансовым учреждением) частному лицу на его личные нужды. К потребительским кредитам относятся также рассрочки. Этот вид кредитования позволяет немедленно получить желаемую вещь, а выплату средств за нее отсрочить, вместе с тем разбив их на несколько относительно небольших платежей.

Преимущество потребительского кредита состоит в том, что он предполагает минимальные формальности при заключении договора с финансовым учреждением. К тому же потребительский кредит не требует обеспечения в виде залога или поручителей. Его выдают под «честное слово», то есть под расписку клиента, проверив только его платежеспособность и кредитную историю.

На что обращать внимание при оформлении потребительского кредита

Прежде всего следует понимать, что потребительский кредит включает в себя определенные условия. Главное из них — возврат заемных средств тому, кто их предоставил. Плюс, конечно, проценты и часто комиссии или другие платежи — кредитодатель должен заработать что-то на предоставлении кредита.

При получении кредита заключается контракт, при котором непременно обязаны быть прописаны суммы кредита; срок, на который его предоставляют; порядок погашения; проценты по кредиту и штрафные санкции за нарушение сроков выплаты. Могут быть и другие условия, однако вышеперечисленное — главное, на что нужно обязательно обращать внимание.

Перед тем как подписывать договор, посчитайте проценты, которые вы оплатите за кредитные средства. Еще один немаловажный момент — уточните, возможно ли досрочное погашение кредита. Большинство банков это разрешают. Уточните этот момент. Также обратите внимание на наличие или отсутствие комиссии по предоставлению кредита и других дополнительных платежей.

Такова теория. На первый взгляд, условия потребительского кредитования схожи у большинства банков, и на практике между ними есть разница.

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Эта разница может оказать существенное влияние на итоговую цену кредита. Например, иногда банки выдают заем под 0%. Это не обман, такие кредиты действительно существуют, и это очень выгодно заемщику. Или банк может выдать своему постоянному клиенту кредит со льготной процентной ставкой. В случае рассрочки часть процентного долга может погашаться на счет скидки, предоставляемой торговой компанией.

Могут быть и другие заманчивые предложения. Но внимательно читайте условия договора. Поскольку не исключена ситуация, когда заявленная нулевая процентная ставка компенсируется банком за счет других финансовых условий и расходов, связанных с кредитом. К примеру, могут быть установлены комиссии за оформление кредита либо страховые взносы.

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