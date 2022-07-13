На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно — Finance.ua

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На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно

Казна и Политика
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На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно
На Банковой говорят, что Украине нужно $9 миллиардов ежемесячно
Украина нуждается в 9 миллиардах долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущие запросы.
Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии Financial Times.
Ранее в Министерстве финансов заявляли, что оценка дефицита все еще составляет 5 млрд дол. в месяц, и даже это гораздо больше, чем предоставили западные столицы.
Устенко убежден, что Украине нужны дополнительные 4 миллиарда долларов в месяц в течение следующих трех месяцев. Эти средства должны будут возместить расходы на экстренное жилье и ремонт жилья для миллионов людей. А также профинансировать базовый минимальный доход для людей, потерявших работу.
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«Мы будем пытаться выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников это будет не только тяжело, это будет практически невозможно», — добавил он.
Напомним, в июне в общий фонд бюджета поступило 97,3 млрд гривен против более 100 млрд грн в мае, месячный дефицит составляет 141,2 млрд грн, или 4,8 млрд долларов.
Офис президента на конференции по восстановлению Украины в Лугано представил план оперативного возобновления социальной инфраструктуры Украины под названием Fast Recovery — на его осуществление понадобится 17,5 млрд долларов.
Этот бюджет включает в себя необходимость восстановления почти 40 тысяч объектов на деоккупированных территориях, среди которых — почти 400 школ, около 300 садов, 300 больниц, а также объекты ЖКХ и жилье для людей, которые из-за масштабной войны его потеряли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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