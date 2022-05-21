На 2% налогообложение перешло более 215 тысяч предпринимателей и предприятий — Finance.ua
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На 2% налогообложение перешло более 215 тысяч предпринимателей и предприятий

Сегодня 13:34Казна и Политика
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На новую налоговую систему со ставкой в 2% дохода перешло более 44 тысяч юридических лиц и 173 тысяч физических лиц-предпринимателей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, уменьшение налоговой нагрузки вместе с дерегуляцией, кредитами под 0% и помощью с логистикой позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. Он отметил, что с 24 февраля около 6 тысяч бизнесов воспользовались программой кредитования под 0%, а общая сумма выделенных средств составила 20,5 млрд.
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А за последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФЛП, что фактически соответствует показателям 2021 года.

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Справка Finance.ua:

  • Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики и размер штрафа. В Украине сотрудники налоговой службы могут прийти в ФЛП с проверкой по обеспечению возможности рассчитываться платежной картой.
  • Если предприниматель не обеспечит возможность рассчитываться за товары/услуги с использованием электронных платежных средств — законодательством предусмотрен административный штраф.
  • первое нарушение — штраф от 1700 до 3400 гривен;
  • второе нарушение в течение года — от 8500 до 17000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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