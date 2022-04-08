На 2% больше, чем в феврале: Укрпочта сообщила, сколько украинцы оплатили платежек за коммунальные услуги — Finance.ua
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На 2% больше, чем в феврале: Укрпочта сообщила, сколько украинцы оплатили платежек за коммунальные услуги

Сегодня 09:34Фондовый рынок
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Как сообщили Finance.ua в пресс-службе Укрпочты, несмотря на то, что правительство обещало в ряде областей не начислять штрафы за просрочку оплаты за коммунальные услуги, украинцы сознательно поддерживают экономику и проводят платежи, чтобы коммунальные службы и дальше могли работать.
Так, за март только в отделениях Укрпочты украинцы оплатили более 5 млн. платежей за коммунальные услуги (в областях, где не ведутся боевые действия), на общую сумму 2,6 млрд грн. По количеству это даже на 2% больше, чем в феврале.
Также Укрпочта призывает украинцев, у кого есть такая возможность, поддерживать экономику и платить коммунальные платежи за апрель, не дожидаясь новых платежей. Оплаты будут приняты и зафиксированы, а коммунальные предприятия произведут перерасчет в следующих платежках.
«Мы благодарны каждому клиенту, который через почтальона или прямо в отделении оплатил коммунальные услуги. Укрпочта со своей стороны делала все возможное, чтобы предоставить украинцам возможность оплачивать коммунальные платежи, чтобы городские и коммунальные службы и национальные компании могли предоставлять услуги. Мы также понимаем, что не все компании могут предоставить клиентам платежки, поэтому в некоторых районах наши почтальоны принимали оплату по предыдущим платежам, и мы будем делать так и дальше. Это вынужденная мера, особенно в областях, к которым доступ еще не полностью восстановлен», — прокомментировал директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Олег Кляпко.
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Справка Finance.ua:

  • Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, можно ли не платить за коммуналку во время войны. До мая украинцы могут рассчитываться за коммунальные услуги с той периодичностью, которая им удобна.
  • В то же время министр призвала всех, кто имеет возможность, оплачивать коммунальные услуги, поскольку это позволяет обеспечивать соответствующие предприятия и людей, рискуя жизнью тех, кто там работает.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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