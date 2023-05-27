На 160 млрд грн: что покупали украинцы безналично через ПриватБанк (инфографика) — Finance.ua

На 160 млрд грн: что покупали украинцы безналично через ПриватБанк (инфографика)
За первый квартал 2023 года сеть активных POS-терминалов ПриватБанка в торговых точках выросла почти на 10 тысяч до 232 тысяч терминалов, это самый большой рост среди всех украинских банков.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщил руководитель Направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, малый бизнес возобновляет активную деятельность в регионах, открывая торговые точки не только в областных центрах, но и в небольших городах. В течение первого квартала 2023 года украинцы оплатили картами через POS-терминалы ПриватБанка 578 миллионов покупок на сумму почти 160 млрд грн.
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На покупку каких товаров украинцы больше тратили с карт в первом квартале года:
- Продукты питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 79 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 49%.
- Покупки в сетях промышленных товаров — 8,5% от общего объема затрат, почти 13,5 млрд грн.
- В аптеках за квартал украинцы платили картами 7,5% от общего объема расходов на сумму 12 млрд грн.
- Расходы в кафе и ресторанах — 6,5%, или 10,5 млрд грн.
- Электроника и бытовая техника — 6% от общего объема затрат на 9,6 млрд грн.
С начала 2023 года украинцы продолжают активно пользоваться услугой «Наличные на кассе». За первые три месяца года количество сделок по обналичиванию через POS-терминалы ПриватБанка превысило 4 млн на сумму более 6 млрд грн. Чаще всего украинцы снимают наличные деньги на кассах супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).
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