На 160 млрд грн: что покупали украинцы безналично через ПриватБанк (инфографика) — Finance.ua

На 160 млрд грн: что покупали украинцы безналично через ПриватБанк (инфографика) Сегодня 10:18 — Личные финансы

На 160 млрд грн: что покупали украинцы безналично через ПриватБанк (инфографика)

За первый квартал 2023 года сеть активных POS-терминалов ПриватБанка в торговых точках выросла почти на 10 тысяч до 232 тысяч терминалов, это самый большой рост среди всех украинских банков.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил руководитель Направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, малый бизнес возобновляет активную деятельность в регионах, открывая торговые точки не только в областных центрах, но и в небольших городах. В течение первого квартала 2023 года украинцы оплатили картами через POS-терминалы ПриватБанка 578 миллионов покупок на сумму почти 160 млрд грн.

На покупку каких товаров украинцы больше тратили с карт в первом квартале года:

Продукты питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 79 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 49%. Покупки в сетях промышленных товаров — 8,5% от общего объема затрат, почти 13,5 млрд грн. В аптеках за квартал украинцы платили картами 7,5% от общего объема расходов на сумму 12 млрд грн. Расходы в кафе и ресторанах — 6,5%, или 10,5 млрд грн. Электроника и бытовая техника — 6% от общего объема затрат на 9,6 млрд грн.

С начала 2023 года украинцы продолжают активно пользоваться услугой «Наличные на кассе». За первые три месяца года количество сделок по обналичиванию через POS-терминалы ПриватБанка превысило 4 млн на сумму более 6 млрд грн. Чаще всего украинцы снимают наличные деньги на кассах супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).

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