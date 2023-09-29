Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира — Finance.ua

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Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира

Мир
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Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира
Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира
Нью-Йорк шестой год возглавляет список крупнейших финансовых центров мира.
Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Отмечается, что Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге осенью 2018 года и с тех пор сохраняет лидерство.
По сравнению с предыдущей версией рейтинга с марта этого года количество баллов в Нью-Йорке увеличилось до 763 с 760, а у Лондона, занимающего вторую позицию, — с 731 до 744. Замыкает тройку лидеров Сингапур, который добавил 19 баллов.
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Далее в списке следуют Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Шанхай.
В отличие от мартовской версии рейтинга, на восьмом месте оказался Вашингтон, сместивший Чикаго на одну позицию и поднявшийся сразу на три ступени вверх. Дебютантом среди 10 ведущих финансовых центров мира в этом году стала Женева.
Самое резкое падение в рейтинге — на 35 позиций — у москвы (114-е место). санкт-Петербург опустился со 115-й на 118-ю строчку.
Ни одного из украинских городов в рейтинге нет.
Индекс мировых финансовых центров впервые был опубликован в 2007 году, его обновляют каждые полгода (нынешний выпуск стал 34-м) и составляют на основе различных статистических данных и опросов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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