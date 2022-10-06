«Мы накапливаем газ и уголь»: Зеленский рассказал о сложной зиме для украинцев — Finance.ua

«Мы накапливаем газ и уголь»: Зеленский рассказал о сложной зиме для украинцев
Президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится — накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.
Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в конце 224 дня войны.
«Днем провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже... готовятся к зиме. На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но, чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что идет работа для того, чтобы подготовиться к зиме.
«И важно, чтобы так же подготовленными к этому периоду подошли наши партнеры. Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период», — сказал глава государства.
Ранее Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб.м газа. Также есть договоренности с Соединенными Штатами Америки о выделении 2 миллиардов кубометров газа.
Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью