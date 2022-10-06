«Мы накапливаем газ и уголь»: Зеленский рассказал о сложной зиме для украинцев — Finance.ua

«Мы накапливаем газ и уголь»: Зеленский рассказал о сложной зиме для украинцев Сегодня 10:15 — Казна и Политика

«Мы накапливаем газ и уголь»: Зеленский рассказал о сложной зиме для украинцев

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что зима будет сложной, но Украина готовится — накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении в конце 224 дня войны.

«Днем провел очень предметное совещание по нашей подготовке к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже... готовятся к зиме. На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но, чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо», — отметил Зеленский.

Читайте также Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса

Он подчеркнул, что идет работа для того, чтобы подготовиться к зиме.

«И важно, чтобы так же подготовленными к этому периоду подошли наши партнеры. Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период», — сказал глава государства.

Ранее Шмыгаль заявлял, что на начало октября в хранилищах будет накоплено 15,5 млрд куб.м газа. Также есть договоренности с Соединенными Штатами Америки о выделении 2 миллиардов кубометров газа.

Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.