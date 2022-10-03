Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса — Finance.ua

Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса Сегодня 17:36 — Личные финансы

Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса

В начале осени 2022 года большинство респондентов (70%) утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам отопления зимой.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС

В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что «еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки».

Не считали себя готовыми к отопительному союзу 24% украинцев, в т.ч. 12% совсем не готовыми.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты россии на энергетические объекты.

Справка Finance.ua:

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