Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса — Finance.ua
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Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса

Личные финансы
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Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса
Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса
В начале осени 2022 года большинство респондентов (70%) утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам отопления зимой.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что «еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки».
Не считали себя готовыми к отопительному союзу 24% украинцев, в т.ч. 12% совсем не готовыми.
Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов.
Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты россии на энергетические объекты.

Справка Finance.ua:

  • Украина интенсивно готовится к зиме. Приближение холодов заставляет наших граждан запасаться теплыми вещами и оформлять субсидии. По ссылке рассказываем, изменилось ли предоставление документов, начисление и выплата субсидий во время военного положения, хватит ли денег на выплату этой государственной помощи;
  • Департамент коммунальных услуг сообщил, что отопление будет включено когда среднесуточная температура три дня подряд будет составлять не выше +8°. А весной отопление отключат, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение;
  • по установленным правительством нормам, температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С. Температура не должна быть ниже +16°.
По материалам:
Finance.ua
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