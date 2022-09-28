МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной — Finance.ua
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МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной

Казна и Политика
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МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной
МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной
У Украины есть договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о начале работы над новой специальной программой; миссия МВФ приступит к работе уже в октябре этого года.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 сентября.
«Очень важные разговоры были с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой и руководством Всемирного банка господином Тротсенбургом и госпожой Бьерде. Фактически это две крупнейшие международные финансовые организации. И мы уверены, что они продолжат поддерживать Украину. В частности, с МВФ имеем договоренность о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что миссия по Украине приступит к работе уже в октябре этого года, а программа (начнется. — Ред.) в следующем году», — сказал Шмыгаль.
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В этом же году Украина получит от МВФ в общей сложности 2,8 млрд долларов, добавил он.
Премьер также отметил, что вопрос финансовой помощи был обсужден и с новым премьером Великобритании Лиз Трасс.
«Украина получит от Британии 500 млн долларов на закупку газа, что еще больше усилит нашу устойчивость на этот отопительный сезон», — отметил Шмыгаль.
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Он также подчеркнул, что с западными партнерами Украина проговаривает и план восстановления страны и поднимает вопросы ресурсов, необходимых для качественной реализации этого плана.
«До 500 млрд долларов российских активов заморожено на Западе. Мы лоббируем принятие нового международного соглашения и изменения национальных законодательств партнеров, чтобы именно российские конфискованные средства стали основным ресурсом нашего восстановления и европейской трансформации», — подчеркнул Премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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