МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной — Finance.ua

МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной Сегодня 14:23 — Казна и Политика

МВФ в следующем году может начать новую программу сотрудничества с Украиной

У Украины есть договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о начале работы над новой специальной программой; миссия МВФ приступит к работе уже в октябре этого года.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 сентября.

«Очень важные разговоры были с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой и руководством Всемирного банка господином Тротсенбургом и госпожой Бьерде. Фактически это две крупнейшие международные финансовые организации. И мы уверены, что они продолжат поддерживать Украину. В частности, с МВФ имеем договоренность о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что миссия по Украине приступит к работе уже в октябре этого года, а программа (начнется. — Ред.) в следующем году», — сказал Шмыгаль.

В этом же году Украина получит от МВФ в общей сложности 2,8 млрд долларов, добавил он.

Премьер также отметил, что вопрос финансовой помощи был обсужден и с новым премьером Великобритании Лиз Трасс.

«Украина получит от Британии 500 млн долларов на закупку газа, что еще больше усилит нашу устойчивость на этот отопительный сезон», — отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что с западными партнерами Украина проговаривает и план восстановления страны и поднимает вопросы ресурсов, необходимых для качественной реализации этого плана.

«До 500 млрд долларов российских активов заморожено на Западе. Мы лоббируем принятие нового международного соглашения и изменения национальных законодательств партнеров, чтобы именно российские конфискованные средства стали основным ресурсом нашего восстановления и европейской трансформации», — подчеркнул Премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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