Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль — Finance.ua
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Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль

Казна и Политика
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Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль
Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о начале работы миссии фонда в октябре.
Об этом сообщил глава Кабмина в Twitter.
По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
«Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре», — написал Шмыгаль по итогам переговоров.
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Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.
Напомним, ранее стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.
Кроме того, во вторник, 13 сентября, Владимир Зеленский по итогам переговоров с Георгиевой заявил, что МВФ планирует выделить Украине новый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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