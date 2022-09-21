Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль — Finance.ua

Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о начале работы миссии фонда в октябре.

Об этом сообщил глава Кабмина в Twitter

По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

«Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре», — написал Шмыгаль по итогам переговоров.

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Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.

Кроме того, во вторник, 13 сентября, Владимир Зеленский по итогам переговоров с Георгиевой заявил, что МВФ планирует выделить Украине новый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.

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