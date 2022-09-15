МВФ сменил главу миссии в Украине — Finance.ua
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МВФ сменил главу миссии в Украине

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Гражданин Великобритании Гэвин Грей с 20 сентября сменит Иванну Владкову-Голлар на посту главы миссии Международного валютного фонда в Украине.
«Господин Грей имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках», — говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна в четверг.
Напомним, МВФ разрабатывает новую долгосрочную кредитную программу для Украины. Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиева в интервью Центру глобального развития. «Мы обсудили долгосрочное сотрудничество с Украиной и путь к программе, которая принесла бы большую пользу Украине... Мы договорились, что миссия фонда будет сотрудничать с экономической группой Украины в течение следующих недель», — рассказала она. При этом она не озвучила никаких параметров новой программы МВФ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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