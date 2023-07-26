МВФ улучшил оценку роста мировой экономики в текущем году — Finance.ua

МВФ улучшил оценку роста мировой экономики в текущем году Сегодня 21:00

МВФ улучшил оценку роста мировой экономики в текущем году

Международный валютный фонд несколько улучшил прогноз роста мировой экономики в этом году — с 2,8% до 3%, прогноз по 2024 году остался прежним — 3%.

Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), передает Интерфакс-Украина

В Фонде указывают, что по историческим меркам рост остается слабым — среднегодовой показатель в 2000—2019 годах был на уровне 3,8%.

Повышение процентных ставок центробанками для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на глобальную экономическую активность.

Одним из факторов риска в МВФ называют инфляцию. Хотя прогноз глобальной инфляции на текущий год был снижен до 6,8% с 7%, прогноз на 2024 год был пересмотрен в сторону повышения — 5,2% вместо 4,9%, поскольку базовая инфляция, по мнению фонда, будет постепенно снижаться.

В результате рынкам придется приспосабливаться к дальнейшему ужесточению политики центральными банками, что приведет к возобновлению беспорядков в финансовом секторе.

Негативные трансграничные вторичные эффекты также могут дать вероятное замедление возобновления экономического роста в Китае.

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При этом в случае, если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, это снизит необходимость проведения жесткой денежно-кредитной политики, а внутренний спрос может снова оказаться более устойчивым, чем ожидалось.

В Фонде прогнозируют, что темпы роста объема мировой торговли снизятся с 5,1% в 2022 году до 2% в 2023 году (ранее ожидался рост на 2,4%), а в 2024 году и повысятся до 3,7% (предварительная оценка — 3,5%).

Также МВФ изменил оценку снижения средней цены на нефть в 2023 году — 20,7% (до 76,43 долл. за баррель) вместо 24%. В следующем году цены на нефть могут упасть еще на 6,2% до 71,68 долл. за баррель.

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Економічна Правда По материалам:

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