МВФ против роста доли государства в банковской сфере, нужен механизм быстрой ренационализации — Finance.ua

МВФ против роста доли государства в банковской сфере, нужен механизм быстрой ренационализации Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Доля государства в банковской системе Украины уже очень велика, против ее увеличения выступает Международный валютный фонд, заявил заместитель министра экономики Сергей Соболев на презентации проекта Transparency International Ukraine и «Украинской правды» — онлайн-платформы «Как конфисковать российские активы в Украине?» на этой неделе в Киеве.

«МВФ очень против увеличения этой доли — даже принципиально, даже на 0,5% - есть такие дискуссии, что это мешает частному банковскому бизнесу развиваться: просто потому, что такая динамика, конкурировать с государством сложнее, потому что государство везде», — сказал Соболев.

Он отметил, что за банковский сектор в стране отвечает Национальный банк Украины, однако за конкуренцию и рост частного рынка — Минэкономики.

«Очереди людей, которые хотят купить эти (национализированные) банки, сейчас нет, но спрос на банковские активы существует. Поэтому необходим какой-то механизм, позволяющий быстро возвращать эти банки обратно, в частный рынок. Частями или вообще — не столь важно», — считает заместитель министра экономики.

По его ощущениям, Сенс-Банк (ранее — Альфа-Банк ) — это не последний банк, который может быть национализирован.

«У нас есть российская собственность или собственность лиц, помогающих россии вести агрессивную войну, и в других банках. И это наша общая задача — как построить так процесс, чтобы они быстро возвращались обратно в бизнес и не задерживались в государстве», — заявил Соболев.

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Экономической правде» на этой неделе отметила , говоря о перспективах национализации Сенс-Банка, что НБУ выступает за сокращение доли государства в банковском секторе, «однако вопрос финансовой стабильности важнее».

Она подтвердила, что потенциальный покупатель Сенс-Банка трижды в мае и июне присылал документы НБУ, однако они содержат недостатки. «Но даже если бы недостатков не было, нельзя дать согласие на такую ​​операцию, поскольку тогда мы будем также участниками механизма обхода санкций», — подчеркнула Рожкова.

Она отметила, что НБУ будет выполнять закон о национализации Сенс-Банка, когда будет к этому готов.

Первый заместитель главы Нацбанка также заявила, что регулятор по-прежнему является противником выхода на банковский рынок «Укрпочты».

«Во-первых, мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, в частности „Укрпочта“. Во-вторых, доля государства в банковском секторе уже превышает 50%. Ее увеличение противоречит здравому смыслу», — аргументировала Рожкова. Она добавила, что такое увеличение «совершенно противоречит обязательствам и договоренностям с международными партнерами, для них это «красная линия».

По словам Рожковой, единственным претендентом на передачу «Укрпочте» сегодня является PINBank российского олигарха Евгения Гинера, в отношении которого Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в пользу государства. Однако, как считает первый заместитель главы НБУ, PINBank не является системно важным и может быть ликвидирован без негативных последствий для экономики. «Имущество банка можно продать, а средства зачислить в пользу государства. Это оптимальный путь», — сказала она.

В настоящее время четыре госбанка — Приват, Ощад, Укрэксим и Укргаз — входят в пятерку крупнейших на рынке по размеру активов. Совокупная их доля по активам составляла на конец апреля 52,9%, а в абсолютном выражении — 1,511 трлн грн.

Кроме того, в ближайшее время может быть национализирован принадлежащий к системным Сенс Банк (ранее Альфа-Банк) с долей активов 3,4%. Принятый осенью закон, допускавший его национализацию, не сработал, поскольку банк сохраняет финансовую устойчивость. Поэтому в конце мая был принят новый закон, разрешающий такую ​​национализацию из-за наложения санкций на его акционеров. Конечные бенефициары банка Михаил Фридман — 32,8632%, Петр Авен — 12,4018% и Андрей Косогов — 40,9614% были под санкциями и раньше, а прямые акционеры банка ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited занесены в санкционный список.

Со своей стороны ABH Holdings заявляет, что достиг договоренности о продаже за $1 пакета в размере 75,6% акций Сенс Банка международному инвестору, и считает сохранение банка в частной собственности лучшим вариантом, а в случае национализации угрожает Украине судом.

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