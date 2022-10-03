МВФ расширил программу Rapid Financing Instrument для получения дополнительного экстренного финансирования — Finance.ua

МВФ расширил программу Rapid Financing Instrument для получения дополнительного экстренного финансирования Сегодня 12:48 — Казна и Политика

МВФ расширил программу Rapid Financing Instrument для получения дополнительного экстренного финансирования

30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, испытывающим существенный дефицит платежного баланса, вызванный глобальным продовольственным кризисом.

Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около 1,3 млрд дол. США от МВФ.

"По этой программе Украина запросит у МВФ около 1,3 млрд долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре.

Мы очень благодарны Фонду за помощь. Ценим оказанную сейчас поддержку, а также быструю реакцию в начале марта, когда Международный валютный фонд выделил дополнительное финансирование в сумме 1,4 млрд дол. США.

Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины. Мы готовы к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности, вызванные военными действиями", — подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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