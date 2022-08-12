Новую программу с МВФ желательно начать уже в ноябре, требуется около $20 млрд — глава НБУ Сегодня 16:39 — Казна и Политика

Новую программу с МВФ желательно начать уже в ноябре, требуется около $20 млрд — глава НБУ

Украина рассчитывает на около $20 млрд от Международного валютного фонда. Новую программу желательно начать уже в ноябре, сказал в интервью Forbes глава НБУ Кирилл Шевченко

По его словам, программа с МВФ сегодня — это бенчмарк для других кредиторов, помощь Украине с точки зрения консолидации усилий всех ветвей власти.

Шевченко не стал прогнозировать сроки подписания новой программы. По его словам, Украина находится в активных переговорах с Фондом.

«Единственная проблема — это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы», — подчеркнул он.

По словам Шевченко, программу лучше начать уже в ноябре. Комментируя возможные внутренние ограничения Фонда, из-за которых он может избежать сотрудничества с воюющей страной, он подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, находящиеся в состоянии войны.

Понятно, что это очень тяжело, ведь такого опыта у Фонда еще не было. С другой стороны, также не было и примеров, когда во время войны стране удалось сохранить полностью работающую финансовую систему", — отметил глава НБУ.

Об объеме программы Шевченко сказал, что «достаточно будет около $20 млрд».

«Мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда сразу нужно проговаривать и следующий этап — более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы», — объяснил он.

Кроме того, по словам главы НБУ, средства от МВФ могут стать лишь частью пакета официальной поддержки Украины.

«Например, программа EFF 2015 с запланированным финансированием $17,5 млрд была частью общего пакета международной помощи в $40 млрд», — добавил Шевченко.

Справка Finance.ua:

22 ноября 2021 года совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и выделил второй транш по этой программе на $700 млн. Программа должна была длиться до июня 2022 года включительно;

с начала военного вторжения рф программа stand-by была остановлена. В начале марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument;



работа по новой программе с МВФ ведется, но она продвигается тяжело из-за определенных бюрократических моментов в самом Фонде, отмечал ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. У МВФ нет опыта проведения или внедрения макроэкономических программ в ситуациях, когда в стране военные действия, добавил он;



Украина в начале августа подала официальное предложение МВФ о создании новой специальной программы, сообщил на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль. Он ожидает программу к концу года.



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