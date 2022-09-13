МВФ планирует расширить для Украины программу финансирования в случае продовольственного кризиса — Reuters Сегодня 07:23 — Казна и Политика

МВФ планирует расширить для Украины программу финансирования в случае продовольственного кризиса — Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставлять экстренную финансовую помощь Украине и другим странам, которые столкнулись с резким ускорением роста цен на продукты питания, вызванного российско-украинской войной.

Варианты введения соответствующих мер обсудит исполнительный совет МВФ в понедельник, 19 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Внедряя своего рода новую программу для предоставления такой помощи МВФ сможет выделять средства странам, пострадавшим в финансовом плане от войны в Украине, и без дополнительных условий, предусмотренных обычными программами финансирования.

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В случае одобрения такого решения существующие лимиты доступа временно увеличатся и все страны-члены смогут занимать до дополнительных 50% их квоты в МВФ в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ и инструмента быстрого кредитования, обслуживающего страны с низким уровнем дохода.

«Концепция проста, но она может помочь многим странам», — сказал источник издания.

Отметим, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ занял пассивную позицию по вопросу финансирования Украины, которая имеет ежемесячные потребности в финансировании госбюджета в условиях войны $5 млрд в этом году и $3 млрд в следующем.

По его словам, около 40% бюджета сейчас помогают финансировать международные партнеры, поэтому Украина нуждается в помощи МВФ.

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