МВФ не требует доступа к счетам и налогам за продажу подержанных вещей — Южанина

Международная норма касается только нерезидентов
Законопроект Министерства финансов, касающийся автоматического обмена информацией, выходит за пределы требований Международного валютного фонда.
Об этом рассказала народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина в интервью The Page.

По словам Южаниной, Директива DAC7 и требования МВФ предусматривают автоматический обмен информацией исключительно по доходам нерезидентов, полученных через цифровые платформы в Украине.
В то же время, как отмечает депутат, правительство решило воспользоваться этим поводом и ввести контроль за всеми операциями граждан Украины — в том числе и внутри страны.
Законопроект, по словам Южаниной, содержит отдельные разделы, которые выходят за рамки международных обязательств. Как отмечено непосредственно в пояснительной записке к документу, Государственная налоговая служба получит всю информацию с первой гривны и будет использовать ее для контроля за честностью декларирования активов и доходов. Депутаты предложили ограничиться только нормами DAC7, но глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отбросил идею.

Что известно о законопроекте

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство финансов обнародовало большой налоговый законопроект, предусматривающий комплексные изменения — от НДС для ФЛП до новых правил налогообложения посылок и доходов с цифровых платформ. Законопроект содержит сразу несколько важных новаций:
  • обязательную регистрацию плательщиками НДС для упрощенцев с доходом от 4 млн грн в год;
  • налогообложение импортных посылок стоимостью до 150 евро;
  • продление 5% военного сбора и после войны;
  • введение автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ и их налогообложения (Uklon, OLX и т. п.).
Доходы с цифровых платформ должны облагаться налогом по ставке 18%, но предлагается:
  • снизить ставку до 5%;
  • не облагать доходы, если они не превышают 2 тыс. евро в год.
Законопроект предусматривает изменения в налогообложении импортных товаров:
  • вводится налогообложение дистанционных продаж до 150 евро;
  • посылки до 45 евро для личного использования остаются без НДС.
Также по теме
Также по теме
