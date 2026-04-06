МВФ не требует доступа к счетам и налогам за продажу подержанных вещей — Южанина

Международная норма касается только нерезидентов

Законопроект Министерства финансов, касающийся автоматического обмена информацией, выходит за пределы требований Международного валютного фонда.

Об этом рассказала народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина в интервью The Page

По словам Южаниной, Директива DAC7 и требования МВФ предусматривают автоматический обмен информацией исключительно по доходам нерезидентов, полученных через цифровые платформы в Украине.

В то же время, как отмечает депутат, правительство решило воспользоваться этим поводом и ввести контроль за всеми операциями граждан Украины — в том числе и внутри страны.

Законопроект, по словам Южаниной, содержит отдельные разделы, которые выходят за рамки международных обязательств. Как отмечено непосредственно в пояснительной записке к документу, Государственная налоговая служба получит всю информацию с первой гривны и будет использовать ее для контроля за честностью декларирования активов и доходов. Депутаты предложили ограничиться только нормами DAC7, но глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отбросил идею.

Что известно о законопроекте

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство финансов обнародовало большой налоговый законопроект, предусматривающий комплексные изменения — от НДС для ФЛП до новых правил налогообложения посылок и доходов с цифровых платформ. Законопроект содержит сразу несколько важных новаций:

обязательную регистрацию плательщиками НДС для упрощенцев с доходом от 4 млн грн в год;

налогообложение импортных посылок стоимостью до 150 евро;

продление 5% военного сбора и после войны;

введение автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ и их налогообложения (Uklon, OLX и т. п. ).

Доходы с цифровых платформ должны облагаться налогом по ставке 18%, но предлагается:

снизить ставку до 5%;

не облагать доходы, если они не превышают 2 тыс. евро в год.

Законопроект предусматривает изменения в налогообложении импортных товаров:

вводится налогообложение дистанционных продаж до 150 евро;

посылки до 45 евро для личного использования остаются без НДС.

