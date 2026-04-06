МВФ не требует доступа к счетам и налогам за продажу подержанных вещей — Южанина
Законопроект Министерства финансов, касающийся автоматического обмена информацией, выходит за пределы требований Международного валютного фонда.
Об этом рассказала народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина в интервью The Page.
Международная норма касается только нерезидентов
По словам Южаниной, Директива DAC7 и требования МВФ предусматривают автоматический обмен информацией исключительно по доходам нерезидентов, полученных через цифровые платформы в Украине.
В то же время, как отмечает депутат, правительство решило воспользоваться этим поводом и ввести контроль за всеми операциями граждан Украины — в том числе и внутри страны.
Законопроект, по словам Южаниной, содержит отдельные разделы, которые выходят за рамки международных обязательств. Как отмечено непосредственно в пояснительной записке к документу, Государственная налоговая служба получит всю информацию с первой гривны и будет использовать ее для контроля за честностью декларирования активов и доходов. Депутаты предложили ограничиться только нормами DAC7, но глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отбросил идею.
Что известно о законопроекте
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство финансов обнародовало большой налоговый законопроект, предусматривающий комплексные изменения — от НДС для ФЛП до новых правил налогообложения посылок и доходов с цифровых платформ. Законопроект содержит сразу несколько важных новаций:
- обязательную регистрацию плательщиками НДС для упрощенцев с доходом от 4 млн грн в год;
- налогообложение импортных посылок стоимостью до 150 евро;
- продление 5% военного сбора и после войны;
- введение автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ и их налогообложения (Uklon, OLX
и т. п.).
Доходы с цифровых платформ должны облагаться налогом по ставке 18%, но предлагается:
- снизить ставку до 5%;
- не облагать доходы, если они не превышают 2 тыс. евро в год.
Законопроект предусматривает изменения в налогообложении импортных товаров:
- вводится налогообложение дистанционных продаж до 150 евро;
- посылки до 45 евро для личного использования остаются без НДС.
Также по теме
Украина запускает международный поезд Киев — Варна: когда появится маршрут
Е-Акциз в Украине не готов к запуску: бизнес назвал ключевые проблемы
Законопроекты о налогообложении цифровых платформ и зарубежных посылок доработали: что изменилось
1,3 млн украинцев воспользовались кешбэком на горючее
ГНС вводит новый инструмент: как это поможет бизнесу предотвращать блокирование налоговых накладных
Военный омбудсмен назвала условия для повышения зарплат в ВСУ