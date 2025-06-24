МВД ввело запись в центры через приложение — Finance.ua

МВД ввело запись в центры через приложение Сегодня 11:34 — Личные финансы

МВД ввело запись в центры через приложение

Украинцы могут записаться на услуги центров МВД через мобильное приложение «Э-запись». Его можно бесплатно скачать из App Store или Google Play.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как записаться через приложение

Чтобы воспользоваться «Э-записью», нужно:

загрузить приложение из App Store или Google Play;

авторизоваться через id.gov.ua;

перейти во вкладку «Главная» — «Записаться в очередь» или «Э-очередь»;

выбрать услугу, удобный сервисный центр МВД, дату и время из доступных.

О подтверждении записи система сообщит в приложении и на электронную почту.

Управление записью

Пользователь может самостоятельно отменить запись. Новую регистрацию можно осуществить после обновления системы ориентировочно через 30 минут. Однако отменить визит можно не позднее чем за 2 часа до назначенного времени.

Каждый день в 06:00 открывается доступ к новому 21-му дню для регистрации.

Ограничения и лимиты

Для физических лиц предусмотрено до 4 записей в месяц, для юридических лиц — до 4 в день. Даже отмененные записи учитываются в общий лимит. В случае превышения лимита, система покажет сообщение: «По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций».

На повторную сдачу экзаменов после неудачной попытки зарегистрироваться можно через 10 календарных дней, на 11-й день.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему, увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.

Кроме того, с 1 июля 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств. Ключевое изменение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами. На фото автомобиль должен занимать не менее 70% площади изображения. Частные легковые автомобили, которые не используются для заработка, проходить техосмотр не должны.

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