МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток

Казна и Политика
17
МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток
МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток
Реформа сервисных центров МВД продолжается. Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом сообщать о случаях коррупции в сервисных центрах МВД.
Об этом в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Нам важно реализовать ее полностью. Поэтому предлагаем гражданам присоединиться к улучшению работы Сервисных центров. Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно «Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное — недопущение каких-либо коррупционных проявлений», — отметил он.

Справка Finance.ua:

  • В Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД. «Обновлены тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Эти изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД в соответствии с Правилами дорожного движения», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.