МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток — Finance.ua

МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток Сегодня 09:14 — Казна и Политика

МВД призывает украинцев сообщать о вымогательстве взяток

Реформа сервисных центров МВД продолжается. Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом сообщать о случаях коррупции в сервисных центрах МВД.

Об этом в Telegram сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Нам важно реализовать ее полностью. Поэтому предлагаем гражданам присоединиться к улучшению работы Сервисных центров. Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно «Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное — недопущение каких-либо коррупционных проявлений», — отметил он.

Справка Finance.ua:

В Украине обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД. «Обновлены тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Эти изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД в соответствии с Правилами дорожного движения», — говорится в сообщении.

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