МВД изменили вопросы к теоретическому экзамену по вождению Сегодня 06:03

МВД изменили вопросы к теоретическому экзамену по вождению

Каждый, кто планирует стать водителем, должен сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Подготовиться можно как самостоятельно, так и в автошколе.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, с 12 сентября обновлены тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена.

«Внесенные изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД и соответствуют актуальным правилам дорожного движения. Например, обновления касаются дорожных знаков и дорожной разметки, основ безопасного вождения и других положений, учтенных в тестах», — говорится в сообщении.

Какие вопросы изменили

Благодаря открытому банку экзаменационных вопросов и обращениям граждан внесены изменения в ряд задач.

В частности, в разделе 33 «Дорожные знаки» обновлены:

вопрос № 206 о предупреждающем знаке о области концентрации ДТП;

вопрос № 207 о значении изображенного дорожного знака.

В разделе 34 «Дорожная разметка» изменения соответствуют Постановлению КМУ № 364 от 1 апреля 2025 года. Обновлены, в частности, вопросы № 9, № 10 и № 13, касающиеся обозначения разметкой «А» и движения транспорта по полосе с такой разметкой.

В разделе 35 «Основы безопасного вождения» изменен вопрос № 87 о влиянии использования кондиционера на работу автомобиля.

Как сдать экзамен

Теоретический экзамен содержит 20 вопросов, на которые отводится 20 минут. Допускается не более двух ошибок.

Структура экзамена:

10 вопросов по правилам дорожного движения;

4 — из основ безопасности;

4 — по строению и эксплуатации авто соответствующей категории;

2 — по оказанию медицинской помощи.

Количество попыток не ограничено. Следующий экзамен можно сдавать не ранее чем через 10 дней.

Где найти обновленные вопросы

Со всеми обновленными тестами и вариантами ответа можно ознакомиться на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Там также действует форма для представления предложений в банк вопросов.

Напомним, в Украине обновили систему электронной записи в сервисные центры МВД. Изменения коснулись графика записи, порядка регистрации, лимитов для физических и юридических лиц, а также ограничений для сдачи экзаменов. Теперь ежедневно в 06:00 система открывает доступ к новой дате — 21-му дню от текущей. То есть каждое утро появляется еще один день для записи.

Наличие водительского удостоверения не является обязательным условием для приобретения права собственности на транспортное средство. То есть лицо, не имеющее водительского удостоверения, может приобрести автомобиль, мотоцикл или грузовик, зарегистрировать в сервисном центре МВД и получить соответствующее свидетельство.

