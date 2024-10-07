Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК со «скидкой 50%» — Finance.ua

Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК со «скидкой 50%»
18 депутатов Верховной Рады предлагают разрешить призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив не 17 тыс. гривен штрафа, а 8,5 тыс. гривен.
Об этом говорится в законопроекте № 12 093.
Как известно, закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Согласно ему, граждане Украины, состоящие на воинском учете, были обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и других персональных данных.
Читайте также
16 июля был последний день, когда мужчины могут обновить свои данные без нарушения законодательства.
Предложенные законопроектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП и предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.
Для чего это?
«Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться „скидкой“ в 50% от размера наложенного административного взыскания», — говорится в пояснительной записке.
Поделиться новостью