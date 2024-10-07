Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК со «скидкой 50%» — Finance.ua

Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК со «скидкой 50%» Сегодня 15:47

Мужчинам хотят разрешить обновить данные для ТЦК со «скидкой 50%»

18 депутатов Верховной Рады предлагают разрешить призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив не 17 тыс. гривен штрафа, а 8,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в законопроекте № 12 093

Как известно, закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Согласно ему, граждане Украины, состоящие на воинском учете, были обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и других персональных данных.

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16 июля был последний день, когда мужчины могут обновить свои данные без нарушения законодательства.

Предложенные законопроектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП и предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

Для чего это?

«Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться „скидкой“ в 50% от размера наложенного административного взыскания», — говорится в пояснительной записке.

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