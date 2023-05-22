Мужчина пытался скрыть 12 Bitcoin во время развода: как нашли криптовалюту — Finance.ua

Мужчина пытался скрыть 12 Bitcoin во время развода: как нашли криптовалюту Сегодня 18:12 — Криптовалюта

Мужчина пытался скрыть 12 Bitcoin во время развода: как нашли криптовалюту

Жительница Нью-Йорка объявила охоту за активами своего супруга, которые тот хотел скрыть с помощью Bitcoin. Однако во время бракоразводного процесса ему пришлось отдать жене часть криптовалюты.

Домохозяйка Сарита (имя было изменено журналистами) утверждает, что ее муж зарабатывал $3 млн в год, но когда она решила подать на развод, нажитое имущество оказалось гораздо меньше. Тогда она обратилась за помощью к следователям, сообщает CNBC

За полгода работы специалисты, называющие себя криптохантерами (буквально — «охотники за криптоактивами»), смогли обнаружить 12 Bitcoin на ранее неизвестном криптокошельке, принадлежавшем мужчу Сариты. Оказалось, что за 10 лет брака мужчина не сообщил жене об этих инвестициях.

«Я знаю о Bitcoin и так далее, но знаю об этом мало. Я даже не подумала об этом, потому что мы не обсуждали ни это, ни общие инвестиции ( криптовалюта . — Ред.). Это определенно был шок», — говорит женщина.

Согласно опросам, пятая часть жителей США вкладывала деньги, торговала или использовала криптовалюту. Самая большая группа этих людей состоит из мужчин 18−49 лет.

Опрошенные журналистами адвокаты по бракоразводным делам сходятся во мнении, что закон не успевает за финансовыми инновациями. Тем более, когда это касается виртуальных активов, поскольку они находятся за пределами досягаемости централизованных регуляторов.

Именно поэтому среди адвокатов приобретает популярность направление криптохантерства. Эти специалисты выслеживают криптовалюту, которую пытались скрыть во время развода.

«Если один партнер разбирается в технологиях очень хорошо, а другой нет, скрыть такие активы можно легко», — говорит адвокат по разводам Келли Беррис. Ей приходится сталкиваться с криптовалютой в 40−50% дел.

Чтобы оптимальным способом получить необходимые данные о криптоактивах своего клиента при разводе, адвокаты просят суд прислать криптобирже официальный запрос. Но следует учитывать, что такую информацию может предоставить только централизованная площадка.

В противном случае расследование будет включать криминалистический анализ компьютера или телефона второго супруга. Только так можно будет определить адрес криптокошелька, чтобы затем проанализировать блокчейн.

Обозреватель По материалам:

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