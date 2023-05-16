Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд — Finance.ua

Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд Сегодня 17:20 — Криптовалюта

Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд

Число адресов криптокошельков, содержащих один Bitcoin или более, превысило один миллион. По данным Glassnode, такие показатели были достигнуты в субботу, 13 мая.

Криптоэксперты подчеркивают — в течение прошлого года цена флагманской криптовалюты упала более чем на 65%, поэтому люди массово скупали Bitcoin.

Самые заметные всплески произошли во время резкого обвала крипторынка в июне 2022 года и с 11 ноября — даты, когда криптовалютная биржа FTX потерпела крах, а впоследствии объявила о банкротстве.

Соучредитель Glassnode Рафаэль Шульце-Крафт отметил, что курс флагманской криптовалюты может снизиться до уровня $25 800, однако в среднесрочной перспективе ВТС может достигнуть отметки в $35 000. Эксперт высказался о перспективе курса Bitcoin после многочисленных крахов крупных банков в США того, как ФРС объявила о намерении приостановить повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.

В Glassnode подчеркнули: хотя миллион криптокошельков — новый рекорд отрасли, следует помнить, что ВТС-адресом могут владеть сразу несколько человек. Также многие криптоинвесторы имеют несколько Bitcoin-адресов. Бывают криптокошельки, принадлежащие крупным учреждениям — криптобиржам, инвестфирмам, банкам и т. д.

По данным CoinGlass, на данный момент в обращении находятся примерно 19 млн Bitcoin. При этом 1,89 млн из этих BTC на сумму $50,7 млрд хранятся на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Coinbase. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиона BTC на сумму $80,4 млрд «утеряны навсегда».

noworries По материалам:

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