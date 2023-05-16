Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд — Finance.ua

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Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд

Криптовалюта
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Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд
Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд
Число адресов криптокошельков, содержащих один Bitcoin или более, превысило один миллион. По данным Glassnode, такие показатели были достигнуты в субботу, 13 мая.
Количество людей, владеющих хотя бы одним Bitcoin, установило очередной рекорд
Криптоэксперты подчеркивают — в течение прошлого года цена флагманской криптовалюты упала более чем на 65%, поэтому люди массово скупали Bitcoin.
Самые заметные всплески произошли во время резкого обвала крипторынка в июне 2022 года и с 11 ноября — даты, когда криптовалютная биржа FTX потерпела крах, а впоследствии объявила о банкротстве.
Соучредитель Glassnode Рафаэль Шульце-Крафт отметил, что курс флагманской криптовалюты может снизиться до уровня $25 800, однако в среднесрочной перспективе ВТС может достигнуть отметки в $35 000. Эксперт высказался о перспективе курса Bitcoin после многочисленных крахов крупных банков в США того, как ФРС объявила о намерении приостановить повышение процентных ставок в ближайшие месяцы.
В Glassnode подчеркнули: хотя миллион криптокошельков — новый рекорд отрасли, следует помнить, что ВТС-адресом могут владеть сразу несколько человек. Также многие криптоинвесторы имеют несколько Bitcoin-адресов. Бывают криптокошельки, принадлежащие крупным учреждениям — криптобиржам, инвестфирмам, банкам и т. д.
По данным CoinGlass, на данный момент в обращении находятся примерно 19 млн Bitcoin. При этом 1,89 млн из этих BTC на сумму $50,7 млрд хранятся на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Coinbase. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиона BTC на сумму $80,4 млрд «утеряны навсегда».

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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