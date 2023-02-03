Можно получить $5000: в Украине запустили проект для научных стартапов — Finance.ua
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Можно получить $5000: в Украине запустили проект для научных стартапов

Личные финансы
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Можно получить $5000: в Украине запустили проект для научных стартапов
Можно получить $5000: в Украине запустили проект для научных стартапов
Украинский фонд стартапов вместе с Минцифрой и другими партнерами запустил проект Science&Business — GIST Pitch Days. Он позволяет получить $5000 на развитие собственного научного стартапа.
Science&Business — GIST Pitch Days — это возможность для ученых и предпринимателей с готовыми наукоемкими решениями получить опыт презентации своих стартапов и финансовую поддержку.
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Во время мероприятия участники могут презентовать свои проекты и получить обратную связь от экспертов. По результатам 24 проекта-победителя получат помощь от GIST в размере $5 000. Для этого нужно иметь стартап в сфере:
  • здравоохранения;
  • агро- и биотехнологий;
  • энергетики и экологии;
  • промышленности и инфраструктуры.
Заявки на участие принимаются до 20 февраля включительно, пройти регистрацию можно по ссылке.
Напомним, с 1 февраля украинцы, желающие получить микрогранты для начала или развития своего бизнеса, могут подавать заявки на первую в этом году волну программы «Собственное дело».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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