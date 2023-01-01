12% украинских стартапов закрылись из-за войны — опрос — Finance.ua

12% украинских стартапов закрылись из-за войны — опрос Сегодня 05:18 — Фондовый рынок

12% украинских стартапов закрылись из-за войны — опрос

12% украинских стартапов закрыли свою деятельность после российского вторжения. Практически все респонденты отмечают однозначно негативное влияние войны в стране на возможность ведения бизнеса.

Об этом говорится в исследовании Polish-Russian Startup Bridge в партнерстве с Варшавской фондовой биржей и Ukrainian Startup Fund.

Треть стартапов закрылась из-за падения продаж продукции и услуг на украинском рынке. Еще четверть — из-за невозможности выезда за границу для продолжения деятельности и потери капитала, что позволило бы компании поддерживать свою финансовую ликвидность.

Инфографика: Polish-Russian Startup Bridge

Из 27 компаний, чьи представители заявили об участии в боевых действиях, 56% сталкивались с одним случаем участия их сотрудников в защите Украины. Как следствие, более 1/5 компаний, работники которых участвовали в войне, на фронте воюют аж двое.

Проблемы в работе стартапов из Украины отражаются на рынках далеко за пределами страны и препятствуют всем субъектам, которые с ними сотрудничают или покупают их услуги и продукты. В то же время, для некоторых из рассматриваемых компаний факт работы на иностранных клиентов и сотрудничество с ними — это шанс выжить сейчас.

Большинство компаний работают глобально (64% респондентов отметили международный характер работы), как на украинском рынке, так и за рубежом. 13% заявили, что направляют свои услуги и продукцию только на внешние рынки, не считая местных.

Почти половина опрошенных предприятий находятся в Киеве. Важные точки на стартап-карте Украины также Львовская, Харьковская и Винницкая области.

Среди респондентов, ответивших на вопрос о планах перенести свои стартапы после окончания войны и победы Украины, самый большой процент указали, что планируют вернуться на украинский рынок или остаться на нем (43%). Почти 1/3 выборки составляют люди, желающие переместить свою компанию на рынок Европейского Союза, реже (только 5%) в США. Некоторые компании на стадии завершения опроса уже находились за пределами Украины (16%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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