Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года) — Finance.ua

Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года) Сегодня 11:56

Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года)

Украинскому фонду стартапов исполнилось три года. По статистике, UFS финансирует каждую 27 заявку и до начала войны инвестировал в 250 стартапов.

Фонд подвел итог своей деятельности. Вот самые интересные цифры.

Первые заявки Украинский фонд стартапов начал принимать в конце 2019 года, когда уже была сформирована команда и четко прописаны условия финансирования.

По статистике, фонд финансирует каждую 27 заявку.

Все проекты после получения грантов привлекли совокупно более $40 млн инвестиций и свыше $30 млн сопутствующих сервисов.

В целом к началу полномасштабной войны фонд проинвестировал более 250 украинских стартапов на сумму более $6,4 млн.

Было проведено 37 питч-дней с участием 413 стартапов.

Количество поданных заявок на участие в грантовых программах фонда превысило 4500.

Каждый второй победитель Грантовой программы фонда уже привлек дополнительные инвестиции в собственный проект.

В базе фонда остается еще 111 заявок стартапов, которые получили положительную оценку от экспертов и были отобраны для участия в питчинге. Однако в связи с введением военного положения в Украине временно приостановили проведение традиционных Pitch Day.

Многие украинские стартапы, в то или иное время получившие гранты фонда, уже масштабировались на глобальных рынках: Upswot, Awesomic, Esper Bionics, Djooky. Среди них, например, стартап Awesomic, прошедший программу Y Combinator и привлекший $2 млн инвестиций.

Другой кейс — компания Upswot, которую поддерживают более ста международных инвесторов, ангелов и консультантов в области fintech. Среди них CDO Microsoft, COO Klarna, бывший президент Western Union, вице-президент группы Oracle, председатель совета директоров Revolut и т.д. Команда уже привлекла $5 млн инвестиций и достигла отметки $20–25 млн.

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