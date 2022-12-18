Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года) — Finance.ua
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Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года)

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Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года)
Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года)
Украинскому фонду стартапов исполнилось три года. По статистике, UFS финансирует каждую 27 заявку и до начала войны инвестировал в 250 стартапов.
Фонд подвел итог своей деятельности. Вот самые интересные цифры.
  • Первые заявки Украинский фонд стартапов начал принимать в конце 2019 года, когда уже была сформирована команда и четко прописаны условия финансирования.
  • По статистике, фонд финансирует каждую 27 заявку.
  • Все проекты после получения грантов привлекли совокупно более $40 млн инвестиций и свыше $30 млн сопутствующих сервисов.
  • В целом к началу полномасштабной войны фонд проинвестировал более 250 украинских стартапов на сумму более $6,4 млн.
  • Было проведено 37 питч-дней с участием 413 стартапов.
  • Количество поданных заявок на участие в грантовых программах фонда превысило 4500.
  • Каждый второй победитель Грантовой программы фонда уже привлек дополнительные инвестиции в собственный проект.
  • В базе фонда остается еще 111 заявок стартапов, которые получили положительную оценку от экспертов и были отобраны для участия в питчинге. Однако в связи с введением военного положения в Украине временно приостановили проведение традиционных Pitch Day.
Украинский фонд стартапов профинансировал 250 проектов (статистика за 3 года)
Многие украинские стартапы, в то или иное время получившие гранты фонда, уже масштабировались на глобальных рынках: Upswot, Awesomic, Esper Bionics, Djooky. Среди них, например, стартап Awesomic, прошедший программу Y Combinator и привлекший $2 млн инвестиций.
Другой кейс — компания Upswot, которую поддерживают более ста международных инвесторов, ангелов и консультантов в области fintech. Среди них CDO Microsoft, COO Klarna, бывший президент Western Union, вице-президент группы Oracle, председатель совета директоров Revolut и т.д. Команда уже привлекла $5 млн инвестиций и достигла отметки $20–25 млн.
По материалам:
Ain.Ua
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