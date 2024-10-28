Можно ли вывезти из Польши более 10 тысяч евро — Finance.ua

Можно ли вывезти из Польши более 10 тысяч евро
Для многих украинцев, проживающих или работающих в Польше, вопрос о перевозке значительных сумм денег при пересечении границы актуален. По действующим нормам Европейского Союза, в частности Польши, существуют специальные правила для тех, кто планирует вывезти более 10 тысяч евро наличными.
Об этом пишет in Poland.
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Согласно таможенным правилам ЕС, любое физическое лицо, пересекающее границу с суммой, превышающей 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте), обязано задекларировать его на таможне. Это правило действует как для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран, в том числе украинцев.
Как задекларировать сумму более 10 тысяч евро:
- На границе предоставляется специальная форма, в которой указываются сумма, источник средств и цель их перевозки.
- Подготовить документы, подтверждающие происхождение денег. Это могут быть банковские выписки, квитанции или другие документы, подтверждающие, что денежные средства были получены легальным путем.
- Декларацию следует подать таможенному инспектору перед выездом из Польши. Важно понимать, что декларирование не ограничивает право на вывоз средств, а является лишь формальным требованием.
Декларирование крупных сумм денег является частью европейских мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Благодаря декларированию, таможенные и налоговые службы могут контролировать финансовые потоки и проверять источники доходов, что особенно важно для безопасности в рамках ЕС.
Недекларирование крупных сумм при пересечении границы может привести к штрафу или даже конфискации средств. Если путешественник пытается скрыть сумму, превышающую 10 тысяч евро, и при этом не подает декларацию, он нарушает законодательство ЕС и Польши. За такие нарушения предусмотрены значительные штрафы, а также возможность задержания и конфискации наличных денег до выяснения обстоятельств.
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