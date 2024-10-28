Можно ли вывезти из Польши более 10 тысяч евро — Finance.ua

Можно ли вывезти из Польши более 10 тысяч евро Сегодня 20:01 — Личные финансы

Можно ли вывезти из Польши более 10 тысяч евро

Для многих украинцев, проживающих или работающих в Польше, вопрос о перевозке значительных сумм денег при пересечении границы актуален. По действующим нормам Европейского Союза, в частности Польши, существуют специальные правила для тех, кто планирует вывезти более 10 тысяч евро наличными.

Об этом пишет in Poland.

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Согласно таможенным правилам ЕС, любое физическое лицо, пересекающее границу с суммой, превышающей 10 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте), обязано задекларировать его на таможне. Это правило действует как для граждан ЕС, так и для граждан третьих стран, в том числе украинцев.

Как задекларировать сумму более 10 тысяч евро:

На границе предоставляется специальная форма, в которой указываются сумма, источник средств и цель их перевозки. Подготовить документы, подтверждающие происхождение денег. Это могут быть банковские выписки, квитанции или другие документы, подтверждающие, что денежные средства были получены легальным путем. Декларацию следует подать таможенному инспектору перед выездом из Польши. Важно понимать, что декларирование не ограничивает право на вывоз средств, а является лишь формальным требованием.

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Декларирование крупных сумм денег является частью европейских мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Благодаря декларированию, таможенные и налоговые службы могут контролировать финансовые потоки и проверять источники доходов, что особенно важно для безопасности в рамках ЕС.

Недекларирование крупных сумм при пересечении границы может привести к штрафу или даже конфискации средств. Если путешественник пытается скрыть сумму, превышающую 10 тысяч евро, и при этом не подает декларацию, он нарушает законодательство ЕС и Польши. За такие нарушения предусмотрены значительные штрафы, а также возможность задержания и конфискации наличных денег до выяснения обстоятельств.

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