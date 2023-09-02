Можно ли вернуть билеты на международный поезд «УЗ» пассажирам за рубежом — Finance.ua

Можно ли вернуть билеты на международный поезд «УЗ» пассажирам за рубежом Сегодня 17:41 — Личные финансы

Можно ли вернуть билеты на международный поезд «УЗ» пассажирам за рубежом

Новые правила возврата билетов на международные поезда польского направления, которые «Укрзализныця» ввела с 26 июля, нередко вызывают недовольство пассажиров. Теперь это можно сделать только через кассы в претензионном порядке.

Как вернуть билеты на поезда между Украиной и Польшей пассажирам, находящимся за рубежом, сообщает «Укрзализныця».

В ситуации, когда пассажир за рубежом меняет планы на поездку и хочет вернуть билет, в «УЗ» предлагают делать это через кассы. Онлайн, как прежде, это сделать не удастся. Пассажирам предлагается попросить доверенное лицо в Украине обратиться в кассу для претензионного возврата средств.

На днях невозможность вернуть билеты онлайн возмутила киевлянку Екатерину Цыбенко. Она в своем сообщении в Facebook указала на дополнительные сложности в приобретении билетов на поезда в Польшу, потому что теперь не все пассажиры возвращают свои неиспользованные билеты.

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В ответе в «Укрзализныце» объяснили, что пассажиры до отправления поезда на территории Польши могут обратиться в кассу для возвращения мест в общую систему продаж и проставления соответствующих отметок. После чего на территории Украины в течение 6 месяцев с заявлением и билетами с отметкой нужно обратиться в письменном виде в претензионный отдел по почтовому адресу: г. Киев, 1 032, бул. Шевченко 38/40 с пометкой на конверте «Претензионный отдел».

«В случае если вы самостоятельно не имеете возможности обратиться в кассу, вы можете поручить это родственникам или знакомым на территории Украины, отправив электронный билет по электронной почте или через другой мессенджер (Вайбер, Телеграм). Также нужно предоставить разрешение произвольной формы на проведение возврата доверенным лицом», — объясняют в «УЗ».

Для этого представитель должен предоставить в кассу:

распечатанный билет в формате А-4;

документ, удостоверяющий личность того, кто возвращает;

заполнить заявление в претензионный отдел, указав реквизиты банковской карты, с которой были оплачены билеты.

Доверенность пишется с таким текстом: «Доверенность. Я ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживаю по адресу: город, улица, номер дома и квартиры.

Этой доверенностью уполномочиваю: ФИО, номер ИНН, паспорт серия №, кем выдан, дату выдачи паспорта, проживает по адресу: город, улицы, номер дома и квартиры, получить средства за неиспользованный проездной документ.

В «УЗ» напоминают, что обратиться в кассу нужно заранее или не позднее чем за час до отправления поезда. Средства за неиспользованные проездные/перевозочные документы возвращаются на счет держателя платежной карты.

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