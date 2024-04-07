Можно ли устроиться на полную занятость, если открыт ФЛП: ответ эксперта — Finance.ua

Можно ли устроиться на полную занятость, если открыт ФЛП: ответ эксперта Сегодня 14:07 — Личные финансы

Можно ли устроиться на полную занятость, если открыт ФЛП: ответ эксперта

Трудовые отношения в Украине регулируются соответствующим законодательством. Случается, что человек увольняется с основной работы, открывает ФЛП, а затем хочет работать у другого работодателя. Поэтому важно знать, может ли быть ФЛП основным местом работы и может ли работать предприниматель на условиях внешнего совместительства.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult.

Адвокат замечает, что бытует мнение, будто предпринимательская деятельность — это основная работа.

«И мол, потому ФЛП можно брать на работу только как совместителя. Это совершенно неправильная точка зрения. Так как такие понятия как „основное место работы“ и „совместительство“ — это работа на основании трудового договора. Предпринимательство здесь ни при чем. Так что если оно от чего-то и зависит (принимать человека как по основному месту работы, или как по совместительству), то явно не от наличия ФЛП-статуса», — разъяснил эксперт.

Карпенко утверждает, что человек, имеющий статус ФЛП, равноценно может трудоустроиться как по основному месту работы, так и по совместительству.

«Предпринимательство — это не работа по найму. Это самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность, которая ведется на свой риск (ст. 42, 55 хозяйственного кодекса). И хотя предприниматель обеспечивает себя работой самостоятельно, он ни с кем не состоит в трудовых отношениях и сам для себя работодателем не считается», — сказал он.

Эксперт добавляет, совместительство — это выполнение работником кроме своей основной другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии или в учреждении (или у работодателя-физлица) по найму.

«Другими словами, предприниматель может в свободное от предпринимательства время устроиться на работу по найму. Но это будет его главным местом работы. Только став наемным работником, он сможет устроиться также и совместителем (если у него хватит времени и сил)», — резюмировал Карпенко.

Напомним, основное отличие между наемным работником и ФЛП заключается в способе оформления их правоотношений с работодателем/заказчиком.

Дзеркало Тижня По материалам:

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