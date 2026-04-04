Можно ли управлять автомобилем, если срок действия водительского удостоверения истек

Мужчина за рулем автомобиля

Во время военного положения и в течение года после его завершения водители, впервые получившие удостоверение сроком на два года, могут пользоваться им даже по истечении срока действия.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Просроченное водительское удостоверение во время военного положения: что нужно знать

В то же время, как отмечают специалисты, хотя пользоваться просроченным удостоверением возможно, оно формально считается недействительным.

Особо на это стоит обратить внимание водителям, которые планируют поездку за границу, ведь за пределами Украины такое удостоверение использовать нельзя.

Важно отметить, что упрощение касается только водительских удостоверений, выданных впервые. Поэтому эксперты советуют обменять документ во избежание недоразумений в будущем.

Сделать это можно в сервисных центрах МВД или онлайн через электронные сервисы при соответствующих основаниях.

Ранее Finance.ua писал , чтобы получить изготовленный пластиковый бланк водительского удостоверения в сервисном центре МВД, заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Это не только паспорт гражданина Украины — законодательством предусмотрен более широкий перечень.

К таким документам относятся:

паспорт гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.

Если в данных документах нет сведений о задекларированном или зарегистрированном месте жительства в Украине, нужно дополнительно предоставить один из следующих документов:

справку ВПЛ с указанием фактического места жительства — для внутренне перемещенных лиц;

выписка из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированном месте жительства, в частности в электронном виде через «Дію».

